Architekci odtworzą na arabskiej pustyni warunki życia na Marsie

Architekci to pochodzący z Danii Sebastian Aristotelis i Karl-Johan Sorensen z zespołu SAGA Space Architects, którzy byli częścią misji Lunark na północnej Grenlandii. Tam spędzili dwa miesiące w ciasnej składanej konstrukcji mającej imitować hipotetyczne warunki mieszkania dla ludzi na księżycu.

Duńczycy chcą zlokalizować swój marsjański projekt na dubajskiej pustyni ze względu na suchy klimat, wizualne podobieństwo do krajobrazu na Marsie i występowanie burz piaskowych.

Jak stwierdził Aristotelis, celem jest „zbudowanie modułów mieszkalnych, które mogłyby być używane do turystyki kosmicznej lub innych misji w przyszłości, ale zaprojektowane tak, by przeciwdziałać monotonii, klaustrofobii i stresowi„. Szczegóły takiej konstrukcji są jeszcze nieznane, a projekt jest jeszcze we wczesnej fazie.

Zjednoczone Emiraty Arabskie wysłały w ub.r. na orbitę Marsa sondę Nadzieja, która dotarła na miejsce w lutym tego roku. Była to pierwsza marsjańska misja rozwijającego się emirackiego programu kosmicznego. W 2017 r. Emiraty zapowiedziały też intencję zbudowania miasta na czerwonej planecie w ciągu 100 lat i budują na pustyni pod Dubajem prototyp takiego miasta, który ma być jednocześnie ośrodkiem naukowym.