Aplikacja mobilna Kahoot! dostępna w polskiej wersji językowej

Z powodu pandemii COVID-19 polskie szkoły zmieniły się, a główne wyzwanie dla nauczycieli stanowi efektywne nauczanie zdalne. Kahoot! jest jednym z tych narzędzi, które czyni naukę wyjątkowym doświadczeniem.

Aplikacja mobilna Kahoot!, która na całym świecie czyni naukę

niesamowitą, startuje w Polsce

Oslo, Norwegia (15 czerwca 2021 r.) – Globalna platforma edukacyjna Kahoot! ogłosiła dzisiaj, że aplikacja mobilna Kahoot! pojawi się w języku polskim. Od czasu uruchomienia platformy Kahoot! skorzystało z niej przeszło 5 miliardów użytkowników z 200 krajów. Kahoot! zapewnia inspirujące doświadczenia edukacyjne uczniom na całym świecie – w klasie, w pracy i w domu.

Od powstania w 2013 roku Kahoot! przekształcił się z narzędzia do tworzenia quizów szkolnych w globalną platformę edukacyjną, która łączy i motywuje uczniów w każdym wieku. Teraz użytkownicy mogą korzystać

z aplikacji Kahoot! i organizować wyzwania rozgrywane we własnym tempie, udostępniać treści edukacyjne oraz grać w kahooty na żywo w Internecie – po polsku i w dziesięciu innych językach. Uważamy, że wprowadzenie aplikacji Kahoot! w języku polskim to ważny krok, by ułatwić naszym polskojęzycznym użytkownikom dostęp do tej formy nauki i sprawić, by stała się ona wyjątkowym doświadczeniem — komentuje Eilert Hanoa, Prezes Zarządu Kahoot!.

Zaangażowanie uczniów na całym świecie z Kahoot!

Kahoot! ułatwia nauczycielom wprowadzenie wciągających i zabawnych treści do każdej lekcji, sprawdzianu czy powtórki, niezależnie od tego, czy zajęcia odbywają się stacjonarnie czy online. Uczniowie w każdym wieku mogą grać w wyzwania Kahoot!, rywalizować z rówieśnikami w ligach

edukacyjnych oraz wspomagać się fiszkami i różnymi trybami nauki podczas samodzielnego zdobywania wiedzy. Aplikacja doskonale zdaje egzamin również podczas spotkań towarzyskich — użytkownicy są w

stanie wspólnie odkrywać, tworzyć i grać w gry Kahoot! na dowolny temat i dla dowolnej grupy wiekowej niezależnie od tego, gdzie przebywają. Firmowe zespoły korzystają z Kahoota! do angażowania

pracowników w szkolenia, tworzenia prezentacji interaktywnych i realizowania bieżących działań, dzięki funkcji burzy mózgów i innych.

Rozszerzenie wsparcia językowego w Polsce dla milionów graczy Kahoot!

Uczniowie i nauczyciele w Polsce wrócili już do szkół, ale pandemia COVID-19 okazała się katalizatorem zmian w polskiej szkole i postawiła przed pedagogami wiele wyzwań w kwestii zdalnego nauczania. Ministerstwo Edukacji i Nauki organizuje projekty takie jak Lekcja:Enter, który ma na celu wzmocnienie umiejętności technologicznych tysięcy polskich nauczycieli do 2023 roku. Kahoot! jest już rozpoznawalny w Polsce. W ubiegłym roku zarejestrowanych było tam 13 milionów czynnych graczy z Polski, w tym 1,5 miliona uczniów. Setki tysięcy polskich specjalistów uczy się, współpracuje i aktywnie działa z Kahoot! podczas pracy stacjonarnej i zdalnej.

Aplikacja Kahoot! dostępna jest do pobrania w App Store dla iOS i w Google Play dla Androida. Dzieci i uczniowie mogą odkrywać naukę matematyki z Kahoot! DragonBox Algebra 5+ i Kahoot! DragonBox

Algebra 12+, które są teraz dostępne we wszystkich jedenastu językach. Aby nauczyć się nowego języka za pomocą wciągających materiałów wizualnych i gier, użytkownicy mogą pobrać zestaw aplikacji Drops

do nauki języków, wchodzących w skład rodzinnych aplikacji edukacyjnych Kahoot! na iOS lub Android.

Misją Kahoot! jest uczynienie nauki niesamowitą. Autorzy aplikacji pragną umożliwić wszystkim, w tym dzieciom, uczniom i pracownikom, odblokowanie pełnego potencjału edukacyjnego. Platforma pozwala

każdemu użytkownikowi na wygodne tworzenie, udostępnianie i granie w angażujące gry edukacyjne. Wizją Kahoot! od 2013 roku jest stworzenie wiodącej na świecie platformy edukacyjnej. W ciągu ostatnich

12 miesięcy na platformie Kahoot! 1,6 miliarda graczy z ponad 200 krajów rozegrało 279 milionów gier. Rodzina aplikacji Kahoot! obejmuje również nagradzane aplikacje do nauki matematyki DragonBox, aplikację Poio do nauki czytania, aplikacje do nauki języków obcych Drops, platformy Actimo i Motimate dla pracowników i korporacji oraz Whiteboard.fi, internetową tablicę dla wszystkich szkoleniowców, nauczycieli i uczniów. Siedziba grupy Kahoot! znajduje się w norweskim Oslo, a biura firmy w USA, Wielkiej

Brytanii, Francji, Finlandii, Estonii, Danii i Hiszpanii. Zagrajmy!