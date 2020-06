Anna Jantar obchodziłaby dziś 70. urodziny

View this post on Instagram

Dziś moja mama świętowałaby 70 urodziny. Wyobrażacie sobie ją w tym wieku? Ja nie umiem… bo na zdjęciach zawsze młoda i piękna. Z okazji tych urodzin dostałam niezwykły prezent, którym dzielę się z Wami – zdjęcie, które zdobyli niedawno jej wierni fani z E-muzeum Anny Jantar autorstwa pana Macieja Bronarskiego. Bardzo dziękuję za tę niespodziankę i za pamięć, nie tylko wiernych fanów. Jej śpiew, do którego cały czas wracamy, te uchwycone drgania fal to namacalne wręcz odczucie, że ciągle żyje i ma się wspaniale. Mamo, wiedz, że dziś świętujemy Twoje urodziny, ciesząc się, że byłaś i dziękując, że rozsiałaś tyyyyle słońca! 🌺🌞🌻❤️🙌☁️