Aktywność fizyczna i dieta: jak nie wpaść w żywieniowe pułapki

Jak podkreśla Jugnė Jūnė Jonušaitė, dietetyk projektu „Vilnius sveikiau”, nie istnieje uniwersalny plan żywieniowy dobry dla każdego.

– „To, co działa u kolegi z treningu, wcale nie musi działać u ciebie. Najpierw oceń swój stan zdrowia, później dostosuj dietę do swojego trybu życia i aktywności” – radzi.

Ekspertka przypomina, że po wysiłku fizycznym jedzenie nie powinno być ani nagrodą, ani karą. Jednym z częstych błędów jest także przenoszenie cudzych doświadczeń na siebie oraz zbyt duże poleganie na suplementach kosztem pełnowartościowej żywności.

– „Nawet najlepsze odżywki nie zrekompensują złych nawyków i niedoborów w codziennej diecie” – zaznacza.

Podstawowe zasady dla aktywnych

Rekomendacje żywieniowe sugerują, by w diecie osób aktywnych fizycznie 50–60 proc. energii pochodziło z węglowodanów, 20–30 proc. z tłuszczów, a 15–25 proc. z białka.

Osoby trenujące sporty wytrzymałościowe powinny spożywać 6–12 g węglowodanów na każdy kilogram masy ciała dziennie.

W przypadku białka zaleca się 1,2–1,8 g/kg masy ciała dla osób intensywnie trenujących i ok. 0,8 g/kg dla osób mniej aktywnych.

Znaczenie cyklu dla kobiet

U kobiet cykl menstruacyjny może wpływać na zapotrzebowanie energetyczne i skład diety. W drugiej fazie cyklu wzrasta potrzeba spożycia tłuszczów nienasyconych i białka oraz kontrolowania poziomu cukru we krwi poprzez produkty bogate w węglowodany złożone, takie jak pełne ziarna, warzywa i owoce.

Codzienny talerz sportowca

Węglowodany złożone: produkty pełnoziarniste, kasze, rośliny strączkowe, warzywa skrobiowe i nieskrobiowe.

Węglowodany proste: biała mąka, biały ryż – przydatne przed treningiem, ale nie powinny dominować w diecie.

Białko: chude mięso, ryby, jaja, nabiał, rośliny strączkowe, niektóre kasze (np. komosa ryżowa).

Tłuszcze: orzechy, nasiona, wysokiej jakości oleje roślinne, awokado; tłuszcze nasycone powinny być ograniczane.