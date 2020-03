Akcja #zostanwdomu. Sportowcy i politycy apelują o pozostanie w domach z powodu zagrożenia koronawirusem

vdu

„Odwołanie imprez masowych to wyraz troski o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. W tym trudnym dla wszystkich momencie okażmy zrozumienie i solidarność” – napisał były minister sportu Witold Bańka.

W związku z zagrożeniem, odwołaniem zajęć w szkołach oraz imprez masowych, na jednym z portali społecznościowych Robert Lewandowski zaapelował do swoich fanów o rozsądek. „Moi drodzy, przez ostatnie dni docierają do nas różne informacje, także prośby byśmy zostali w domach. Dotyczy to każdego z nas. Proszę wszystkich naszych kibiców i fanów: Szanujmy zalecenia jakie wszyscy dostajemy, bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych” – napisał piłkarz.

Również Andrzej Bargiel, himalaista, narciarz wysokogórski, pierwszy człowiek, który zjechał na nartach z K2 na swoim profilu na Facebooku wystosował apel o pozostanie w domu.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do pierwszego zakażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhanie, stolicy prowincji Hubei.