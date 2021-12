Akcja solidarności z więźniami politycznymi: wigilijny talerz dla Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta

Pełnomocnik polskiego rządu namawia do wyrażania solidarności z dwójką Polaków oraz innymi bezprawnie więzionymi poprzez udział w internetowej akcji „Wigilijny talerz dla Andżeliki i Andrzeja”.

– Polega ona na przesyłaniu na specjalnie utworzone na moim profilu Facebook wydarzenie zdjęć pustego wigilijnego talerza wraz z krótkimi życzeniami i hashtagiem #WigiliaAndżelikiiAndrzeja. – napisał Jan Dziedziczak.

Polityk zwraca się z prośbą o jak najszersze udostępnianie oraz popularyzację akcji na portalach społecznościowych, by jego zaproszenie „mogło dotrzeć do wszystkich tych, dla których wolność, solidarność i demokracja należą do podstawowych wartości”.

– Jestem przekonany, że ten „wielogłos” myśli, życzeń i modlitwy Polaków z całego świata będzie dla uwięzionych i ich rodzin ważnym wsparciem. Z chwilą zakończenia akcji, zamierzamy wydrukować zebrane życzenia, by przekazać je Adresatom – podkreślił Jan Dziedziczak.

Działacze ZPB zostali zatrzymani w ramach „sprawy Polaków” 25 marca br. Andżelikę Borys i Andrzeja Poczobuta oskarżono o „działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz siania niezgody na gruncie przynależności narodowej, religijnej, językowej, a także rehabilitacji nazizmu dokonanej przez grupę osób” (art. 130.3 Kodeksu Karnego Białorusi). Chodzi o wydarzenia i publikacje propagujące wiedzę o polskim podziemiu antykomunistycznym na Grodzieńszczyźnie. Grozi im za to do 12 lat więzienia. Do dziś przebywają w areszcie.