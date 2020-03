Abp Jędraszewski ogłosił decyzję o rozpoczęciu procesów kanonizacyjnych rodziców Jana Pawła II

vdu

Jak poinformowało w środę biuro prasowe Archidiecezji Krakowskiej stosowne dokumenty w najbliższych dniach dotrą do parafii, a o rozpoczęciu procesu zostaną poinformowani wierni, którzy proszeni są o przekazanie do krakowskiej kurii do 7 maja dokumentów, pism i wiadomości dotyczących rodziców papieża, zarówno pozytywnych jak i negatywnych.

„Pamięć o rodzicach św. Jana Pawła II, zwłaszcza w środowisko wadowickim i krakowskim, była ciągle żywa. Od ich śmierci minęło dużo czasu, ale żyją jeszcze 2-3 osoby, które osobiście znały rodziców Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II. Będziemy starali się do nich dotrzeć i poprosić, aby złożyli zeznania” – mówi referent ds. kanonizacyjnych w Archidiecezji Krakowskiej ks. Andrzej Scąber. Dodał, że przesłuchani mają być także tzw. świadkowie „ze słyszenia”, czyli dzieci czy wnukowie bezpośrednich świadków życia Wojtyłów.

Podczas procesu badane będą wystąpienia Jana Pawła II, w których nawiązywał do domu rodzinnego, m.in. jego homilie dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego czy wystąpienie w rodzinnych Wadowicach w 1999 r.

„Sam papież – w pewnym sensie – będzie bezpośrednim świadkiem świętości swoich rodziców. Jest wiele tekstów, które potwierdzają to, że byli to wyjątkowi ludzie” – dodaje ks. Scąber podkreślając, że Jan Paweł II często wspominał swojego ojca.

Formalnie będą prowadzone dwa osobne procesy kanonizacyjne, których zadaniem będzie wykazanie, że Emilia i Karol Wojtyłowie praktykowali cnoty w sposób heroiczny, że cieszą się opinią świętości, a za ich wstawiennictwem ludzie wypraszają łaski u Boga. Ze względu na miejsce śmierci kandydatów na ołtarze proces będzie się toczył w archidiecezji krakowskiej.

Emilia (1884-1929) wywodziła się ze skromnej rodziny rzemieślniczej. Karol Wojtyła (1879-1941) był zawodowym żołnierzem. Pobrali się w 1906 r. i mieli troje dzieci. Najstarszy syn Edmund został lekarzem i zmarł w wieku zaledwie 26 lat, po zarażeniu się szkarlatyną w bielskim szpitalu od chorych, którym spieszył z pomocą. Drugie dziecko, córeczka Olga, zmarła wkrótce po narodzinach. Młodszy syn, Karol, został papieżem i świętym Kościoła katolickiego.

Matka papieża zmarła, gdy Karol miał zaledwie 9 lat. Ojciec umarł podczas okupacji niemieckiej w Krakowie, w 1941 roku. Grobowiec rodzinny Wojtyłów i Kaczorowskich znajduje się w wojskowej części cmentarza Rakowickiego w Krakowie.