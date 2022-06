A. Duda: Egipt jednym z najważniejszych partnerów Polski z państw arabskich

„Mam nadzieję, że ta wizyta będzie miała charakter przełomowy i że relacje, które tutaj przez te rozmowy polityczne prowadzimy od przedwczoraj, zaprocentują także na przyszłość” – oznajmił.

Podczas 3 dni pobytu w Egipcie Prezydent RP spotkał się z prezydentem Egiptu Abdelfattahem Al Sisim oraz premierem Mustafą Madbulim, z którym otworzył polsko-egipskie forum gospodarcze w Kairze.

Andrzej Duda powiedział na konferencji prasowej, że rozmawiał z politykami egipskimi także o kwestiach energetycznych. „O przyszłych, mam nadzieję, dostawach z Egiptu gazu LNG do Polski do terminalu w Świnoujściu” – powiedział i dodał „w przyszłości mam nadzieję też do nowego terminalu, który zamierzamy ulokować w Gdańsku”.

Rozmowy dotyczyły również wspólnych europejskich zakupów gazu. „O potencjalnym kontrakcie, który w tej chwili negocjowany jest, jeżeli chodzi o dostawy gazu do Europy przez KE na poziomie UE” – powiedział.

Tematem rozmów było też to, „w jaki sposób doprowadzić do tego, aby ziarno z Ukrainy […] mogło trafić do krajów Afryki Północnej, mogło trafić do Egiptu”. Prezydent zaznaczył, że 80 proc. całego zboża, które jest „zużywane w tym państwie”, pochodzi właśnie z Ukrainy.

„Powaga tej sytuacji, związana z sytuacją wojny na Ukrainie z punktu widzenia Egiptu i bezpieczeństwa żywnościowego w Egipcie jest ogromna” – powiedział.

Rozmowy na najwyższym szczeblu dotyczyły także współpracy naukowej w obszarze gospodarki wodnej. Na tym tle Prezydent RP zwrócił uwagę na konstruowaną w Etiopii tamę na Nilu, która podsyciła obawy Egiptu o obniżanie się poziomu wody w rzece.

Jak dodał, poruszono też kwestię współpracy w ramach ONZ oraz współpracy naszych przemysłów w dziedzinie cyfryzacji, nowoczesnych technologii czy zbrojeniowych.

„Z premierem rozmawiałem też na temat bardzo ważnego problemu, który zgłosili mi polscy sadownicy. Dosłownie kilka dni temu, tutaj w porcie w Aleksandrii, kilkaset kontenerów z jabłkami z Polski, na skutek zmiany przepisów w Egipcie, stoi i nie mogło do tej pory być odprawionych” – mówił. „Mam nadzieję, że to rozwiązanie w najbliższym czasie się znajdzie.”

Rozmawiano również o nowej stacji badawczej dla polskich archeologów. „Mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mogli otworzyć w Luksorze drugą stację badawczą” – oznajmił.

Poinformował, że rozmawiano też o udogodnieniach dla polskich turystów, ich bezpieczeństwie, a także o ochronie klimatu, w kontekście zbliżającego się szczytu COP w Egipcie. (PAP)

Na zakończenie wizyty Prezydent złożył wieniec na Cmentarzu Wspólnoty Narodów w Heliopolis przy pomniku Ofiar II Wojny Światowej. Zatrzymał się również przy mogile jednego z pochowanych tam polskich żołnierzy.