82. Festiwal Filmowy w Wenecji

„Obserwujemy powrót kina rzeczywistości. Ważne, by festiwal nie pozostawał wyłącznie w sferze marzeń, ale był otwarty na aktualny świat i jego wyzwania” – podkreślił dyrektor artystyczny festiwalu Alberto Barbera w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Festiwal z politycznym głosem

Kilka dni przed rozpoczęciem imprezy grupa wybitnych twórców, wśród nich Marco Bellocchio, Ken Loach, Alice Rohrwacher czy Abel Ferrara, wystosowała list otwarty do organizatorów Biennale, w którym domagali się jednoznacznego potępienia „ludobójstwa w Strefie Gazy”. Dyrekcja festiwalu przypomniała, że Wenecja od lat jest przestrzenią debaty i konfrontacji ze współczesnością, a politycznie zaangażowane kino zawsze zajmowało w niej ważne miejsce.

Hind Rajab i kino moralnego obowiązku

Najbardziej poruszającym filmem tegorocznej selekcji ma być The Voice of Hind Rajab w reżyserii Tunezyjki Kaouther Ben Hani. To rekonstrukcja dramatycznej historii sześcioletniej Palestynki, która telefonicznie błagała ratowników o pomoc w bombardowanej Strefie Gazy. Reżyserka porzuciła wcześniejsze projekty, by – jak mówi – z moralnego obowiązku opowiedzieć tę historię. Jej film jest wskazywany jako jeden z głównych kandydatów do Złotego Lwa.

Kobiety na pierwszym planie

W konkursie o główną nagrodę powalczy 21 filmów, a silną reprezentację mają reżyserki. Kathryn Bigelow pokaże thriller Dom pełen dynamitu o zagrożeniu nuklearnym, Mona Fastvold zaprezentuje The Testament of Ann Lee – epicką opowieść o XVIII-wiecznej założycielce sekty szejkersów, a Ildikó Enyedi w filmie Silent Friend połączy sztukę z refleksją nad badaniami naukowymi.

Do Wenecji powraca także Paolo Sorrentino z dziełem La Grazia, w którym Toni Servillo wciela się w fikcyjnego prezydenta Włoch stającego przed moralnym dylematem dotyczącym aktu łaski.

W konkursie znajdziemy również m.in. The Wizard of the Kremlin Oliviera Assayasa – ekranizację książki Giuliano da Empoliego o kulisach narodzin putinowskiej władzy – z obsadą Paula Dano, Jude’a Lawa, Alicii Vikander i Jeffreya Wrighta.

Mistrzowie światowego kina

Na Lido pojawi się Jim Jarmusch z trzyczęściowym filmem Father, Mother, Sister, Brother, w którym wystąpili Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits i Charlotte Rampling. Yorgos Lanthimos zaprezentuje Bugonię, groteskową opowieść z Emmą Stone i Jessem Plemonsem, a Noah Baumbach – komediodramat Jay Kelly z George’em Clooneyem, Adamem Sandlerem, Laurą Dern i Gretą Gerwig.

Wśród premier znajdzie się także nowy film Guillermo del Toro – ekranizacja Frankensteina Mary Shelley, a także adaptacje literackich klasyków w reżyserii François Ozona (Obcy Alberta Camusa) czy Parka Chan-wooka (The Ax Donalda E. Westlake’a).

Dokumenty i sekcja pozakonkursowa

Sekcja dokumentalna w Wenecji ma w tym roku wyjątkową siłę. Werner Herzog przywiezie Ghost Elephants – film nakręcony podczas podróży do Angoli z ornitologiem Steve’em Boyesem. Podczas otwarcia twórca odbierze także Złotego Lwa za całokształt dorobku. Laudację wygłosi Francis Ford Coppola.

Uhonorowana zostanie również Kim Novak – hollywoodzka gwiazda znana z Zawrotu głowy Hitchcocka czy Pikniku Logana. Jej życiorys przypomni dokument Kim Novak’s Vertigo Alexandre’a Philippe’a.

W sekcji pozakonkursowej pokazane zostaną m.in. After the Hunt Luki Guadagnino z Julią Roberts oraz Ostatni wiking Andersa Thomasa Jensena z Madsem Mikkelsenem.

Polski akcent

Polskę reprezentuje koprodukcja słowacko-czesko-polska Ojciec w reżyserii Terezy Nvotovej, prezentowana w sekcji Orizzonti. Za zdjęcia odpowiada Adam Suzin, a za montaż Nikodem Chabior. Producentami ze strony polskiej są Marta Gmosińska i Mariusz Włodarski (Lava Films).

Jury i werdykt

Laureatów 82. edycji festiwalu poznamy 6 września. Jury pracami pokieruje amerykański reżyser Alexander Payne, a obok niego zasiądą m.in. Cristian Mungiu, Mohammad Rasoulof, Fernanda Torres i Zhao Tao.

Wenecja 2025 jawi się więc nie tylko jako święto kina, ale i forum globalnej debaty – od wojny w Strefie Gazy po pytania o polityczną odpowiedzialność artystów.