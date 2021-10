8. kampania „Pola Nadziei” – w podzięce bł. ks. Michałowi Sopoćce

W miejscach, gdzie bł. ks. Michał Sopoćko pracował, do których rozwoju przyczyniał, w których chował się przed okupantami. Sadzenie żółtych kwiatów nadziei będzie poprzedzone Koronką do Bożego Miłosierdzia w podzięce za dziesięć lat istnienia hospicjum. Wspólnota Hospicjum serdecznie zaprasza chętnych do wspólnego zasadzenia „Pól Nadziei”.

Miejsca sadzenia żonkili:

Kościół pw. św. Ignacego w Wilnie

Kościół pw. św. Michała w Wilnie

Kościół pw. św. Michała Archanioła w Taboryszkach

Kościół pw. Błogosławionego Michała Sopoćki w Czarnym Borze

Dom „Opatrzność” w Czarnym Borze

Uniwersytet Wileński (Podwórko M. K. Sarbiewskiego)

Katedra Wileńska (vis-à-vis Kaplicy Miłosierdzia)

Kościół św. Anny w Jaszunach

Kościół pw. Świętej Trójcy i Świętego Kazimierza w Miednikach Królewskich

Seminarium Duchowne im. św. Józefa w Wilnie

Celem organizowania Kampanii „Pól Nadziei” jest promowanie trzech równoważnych przestrzeni, którymi są: