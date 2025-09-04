706,7 tys. pasażerów w sierpniu – nowy rekord Litewskich Portów Lotniczych

Na lotnisku w Wilnie liczba pasażerów wzrosła o 6,7% do 510 tys., na lotnisku w Kownie o 6,6% do 155 tys., a w Połądze o 3,8% do 41,6 tys.

„Po raz pierwszy w historii litewskich lotnisk całkowita liczba pasażerów w jednym miesiącu przekroczyła symboliczną barierę 700 tys. osób. Patrząc na ostatnie wyniki, jesteśmy przekonani, że zakończymy ten rok, osiągając łączną liczbę 7 mln pasażerów” – powiedział Simonas Bartkus, dyrektor generalny Litewskich Portów Lotniczych (LTOU).

Wzrost liczby lotów w Wilnie wyniósł 2% do 3838, w Kownie 1,7% do 1073, a w Połądze 9,6% do 455 lotów.

Najpopularniejszymi regularnymi trasami lotniczymi w sierpniu, pod względem liczby obsłużonych pasażerów, były Londyn (lotniska Luton i Stansted), Kopenhaga (Dania), Ryga (Łotwa) oraz Warszawa (Polska).