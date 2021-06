70-lecie kapłaństwa Benedykta XVI: „jest kapłanem szczęśliwym”

Ekspozycja została przygotowana w Galerii Sztuki Poli (Borgo Vittorio 88). Zaprezentowano na niej między innymi prywatne przedmioty Josepha Ratzingera, z różnych etapów jego życia, od Pierwszej Komunii po ornat, w którym dziś odprawia Mszę w klasztorze Mater Ecclesiae. Benedykt XVI zgodził się je pokazać na znak wdzięczności względem Boga, który pozwolił mu przeżyć tych 70 lat kapłaństwa – mówi abp Georg Gänswein.

„Joseph Ratzinger był na przestrzeni swego długiego życia arcybiskupem, kardynałem i papieżem, ale źródłem całej jego posługi jest kapłaństwo. To dar, który otrzymał od Pana, dar, z którym wewnętrznie się zmagał, ale temu darowi pozostał wierny. Z tego daru czerpał potem łaski jako teolog, biskup, kardynał i papież. Teraz przeżywa swe kapłaństwo z wielką prostotą, modli się i medytuje, starając się śledzić aktualną sytuację. Na koniec zrozumiał, że tak naprawdę liczy się tylko to, by być blisko Boga. I sam mawia: całe moje życie ma swoje centrum, źródło, a także i cel w kapłaństwie, w byciu kapłanem”.