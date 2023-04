50 lat temu powstał pierwszy polski elektryczny samochód miejski

W kwietniu 1973 r. ukończono budowę prototypu samochodu elektrycznego, nazwanego City car Melex. Był to pierwszy zbudowany w Polsce elektryczny samochód miejski. Projekt zakończył się na etapie prototypu, ale różnego rodzaju elektryczne Melexy "do zadań specjalnych" produkowane są do dziś.