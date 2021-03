25 krajów apeluje o traktat na wypadek nowej pandemii

W artykule wskazano, że „być może jest to zbieg okoliczności, ale taki, który pokazuje, jak przeszło rok od wybuchu zarazy, która pochłonęła oficjalnie 2,8 mln istnień ludzkich, a naprawdę o wiele więcej, współpraca w walce z wirusem pozostaje zakładnikiem interesów wielkich mocarstw”.

„Kilka godzin po prezentacji w Genewie inicjatywy mającej powołać globalny system powstrzymania nowej zarazy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała raport z Wuhanu o przyczynach wybuchu Covid-19 pod koniec 2019 r. Chiny czekały przeszło rok, zanim na początku 2021 r. zgodziły się na przyjazd do Wuhanu międzynarodowych ekspertów. Ale i wtedy nie uzyskali oni dostępu do wszystkich miejsc, które mogłyby nieco rozjaśnić tajemnicę wokół narodzin pandemii. Chodzi w szczególności o podejrzenia podzielane m.in. przez byłego sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo, że wirus wydostał się z państwowego laboratorium w stolicy prowincji Hubei” – pisze w środę „Rz”.

Wskazuje, że „dokument opublikowany we wtorek podtrzymuje więc drogą Pekinowi tezę, że źródła zarazy trzeba szukać u zwierząt (najpewniej nietoperzy), z których przedostała się na ludzi”. Co prawda autorzy apelują o prowadzenie dalszych prac nad „wszelkimi hipotezami” dotyczącymi początków choroby. Ale poza jedną – wspomnianą przez Pompeo – dodano.

„Rzeczpospolita” oceniła, że „zachowanie przez chińskie władze w tajemnicy przed światem istnienia nowego wirusa przez wiele początkowych tygodni pandemii spowodowało, że zaraza rozlała się po wszystkich kontynentach”.

„Powtórzeniu się takiej sytuacji w przyszłości miałby jednak zapobiec nowy traktat o współpracy w walce z epidemiami. Pomysł wyszedł w listopadzie od przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela. Teraz w znacznie bardziej konkretnej formie podchwycili go przywódcy 25 krajów. Są wśród nich wszyscy liczący się w Unii, choć bez Polski: Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy czy Holandia. Pod dokumentem można też znaleźć podpisy premierów Wielkiej Brytanii czy Rumunii i prezydenta Ukrainy. Ale do inicjatywy przyłączył się też m.in. prezydent Indonezji, premier Tajlandii, prezydenci Korei Południowej, RPA, Kenii czy Rwandy. A także sama Unia Europejska i WHO” – podała gazeta.

„Uwagę zwraca jednak brak poparcia największych potęg świata: Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji” – zauważa „Rz”.

Na podst. rmf24.pl