200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida

Alfabet Norwida

A jak Ameryka

Polski poeta od lutego 1853 r. do wiosny 1854 r. przebywał w Stanach Zjednoczonych na emigracji. W okresie jego pobytu w Nowym Jorku miasto było głównym ośrodkiem abolicjonizmu na Północy, i zarazem wyjątkową społeczną mieszanką kulturową. Norwid brał aktywny udział w burzliwej debacie publicznej nad niewolnictwem i dyskryminacją rasową, jaka toczyła się od połowy XIX w. Napisał wiersz „Do obywatela Johna Brown”, który stanowi odezwę do Amerykanów, będąc zarazem przestrogą i zapowiedzią tego, co już w drugiej połowie XIX w. zdawało się nieuchronne: upadku i degeneracji pewnego mitu.

B jak „Bema pamięci żałobny rapsod”

„Czemu, cieniu, odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz” – ten wers zna każdy fan i Norwida, i Niemena. Piosenkarz dał poezji nowe życie, przekształcając „Bema pamięci żałobny rapsod” w monumentalny, efektowny i niezwykle emocjonalny utwór. Wiersz Norwida jest hołdem dla Józefa Bema, generała i stratega, bohatera narodowego Polski, Węgier i Turcji.

C jak „Czarne kwiaty”

W cyklu „Czarne kwiaty” poeta opisał w krótkiej formie prozatorskiej swoje ostatnie spotkania i rozmowy m.in. z Fryderykiem Chopinem, Juliuszem Słowackim i Adamem Mickiewiczem. I tak np. ciężko już chorujący Chopin, dławiąc się od kaszlu, wyrzucił przy ostatnim spotkaniu Norwidowi, że ten dawno go nie odwiedzał, a także poinformował poetę, że „wkrótce się wynosi”. „Co ja, jako mówił, usłyszawszy, a wiedząc, iż nerwom jego dobrze się robiło silnie coś czasem przecząc, użyłem onego sztucznego tonu i całując go w ramię rzekłem, jak się mówi do osoby silnej i męstwo mającej: »… Wynosisz się tak co rok… a przecież, chwała Bogu, oglądamy cię przy życiu«. A Chopin na to, kończąc przerwane mu kaszlem słowa, rzekł: »Mówię ci, że wynoszę się z mieszkania tego na plac Vendóme…«”.

D jak dagerotyp

W tym samym tomie Norwid wyraził obawę, by swoich ostatnich spotkań z wielkimi romantykami i ich ostatnich słów nie zniekształcić w relacji pisarskiej. W tym celu postanowił przedstawić zapisy tych spotkań w krótkich, realistycznych relacjach, które pozwoliłyby na jak najwierniejsze oddanie faktów. Jak sam deklarował: „w daguerotyp raczej pióro zamieniam, aby wierności nie uchybić”. Sama dagerotypia uchodzi za pierwszy w historii proces fotograficzny, a rok 1839 symbolicznie uważany jest za początek praktycznej fotografii. Do dziś zachowały się dagerotypy czołowych polskich romantyków, w tym Norwida, Chopina i Mickiewicza.

G jak gruźlica

Lata spędzone w Paryżu nie były dla Norwida szczęśliwe. Przeżył zawód miłosny, żył w nędzy – a stan jego zdrowia się pogorszył. Genialny poeta cierpiał na gruźlicę. Kuzyn Norwida zdecydował w końcu o umieszczeniu chorego w Domu św. Kazimierza, przytułku dla ubogich polskich weteranów i sierot, na przedmieściu Ivry na peryferiach Paryża. Norwid prawdopodobnie zmagał się także z depresją – w ostatnich latach życia głównie leżał w łóżku, osłabiony, i płakał. Zmarł nad ranem 23 maja 1883 r.

I jak ideał

„Ideał sięgnął bruku – – ” – tak kończy się jeden z najsłynniejszych poematów Norwida, „Fortepian Szopena”. Jego powstanie zainspirowało tragiczne wydarzenie, jakim było zdewastowanie pałacu Zamoyskich przez Rosjan. Żołnierze wyrzucili na bruk fortepian, na którym grywał Fryderyk Chopin. W swoim utworze Norwid rozważa znaczenie zła i dobra; dostrzega też ogrom sztuki, która realizuje dobro w świecie. Urywane wersy i nieregularność budują dramatyzm wiersza i oddają cierpienie poety, który przeżywa zniszczenie tak ważnego dla polskiej kultury przedmiotu.

K jak Kalergis

We Włoszech Norwid zakochał się w Marii Kalergis – jednej z najpiękniejszych i najbardziej adorowanych kobiet ówczesnej Europy. Hrabianka, polska pianistka i mecenas sztuki, była córką Fryderyka Karola Nesselrodego. Mimo braku środków podróżował za nią po całej Europie. Piękna Maria – tylko o rok młodsza od poety – po krótkim romansie zerwała z Norwidem, co ten przeżył bardzo ciężko. Maria Kalergis najprawdopodobniej stała się pierwowzorem hrabiny Marii Harrys – tytułowej wielkiej damy z tragedii „Pierścień wielkiej damy”.

M jak miłość

Norwid, jak każdy szanujący się poeta, zakochał się. Przeżył niejeden miłosny zawód, a każdy kolejny coraz mocniej odbijał się na jego zdrowiu – i fizycznym, i psychicznym. Gdy w 1844 r. zamieszkał w Rzymie, jego narzeczona zerwała zaręczyny. Norwid zapoznał wspomnianą powyżej Marię z Nesselrodów Kalergis – i zakochał się bez pamięci. Nieśmiały i niepewny siebie poeta, zachęcony życzliwością Marii, oświadczył się, ale nie został przyjęty. Ostatecznie Norwid nigdy się nie ożenił, a sceptyczny stosunek do instytucji małżeństwa i miłości prawdopodobnie był rezultatem nieszczęśliwego uczucia.

O jak odstęp

Norwid nie chciał, żeby jego poezja była piękna w sposób łatwy. Zaburzał ją, rozcinał i składał tak, jak nikt inny by nie potrafił. Stąd w jego utworach skomplikowane słowa, dziwna składnia, rozdzielające słowa dywizy czy dodatkowe odstępy. Poeta w ten sposób pokazywał, że jest inny niż popularni w tamtym czasie polscy poeci. W przeciwieństwie do nich nie obawiał się pastiszu i ironii.

P jak Paryż

W Paryżu miało czekać na Norwida szczęście, ale to miasto stało się dla niego synonimem samotności. Co prawda spotykał się tam z innymi emigrantami – Fryderykiem Chopinem, Adamem Mickiewiczem czy Juliuszem Słowackim – ale to nie potrafiło przysłonić niezwykle trudnych doświadczeń, z którymi przyszło się Norwidowi mierzyć we Francji. Zawód miłosny i kłopoty finansowe zmusiły go do wyjazdu do Nowego Jorku, gdzie próbował utrzymywać się z pracy artystycznej. W 1854 r. wrócił do Paryża, już na stałe. Próbował swoich sił jako rysownik i deklamator, odnosił pewne sukcesy – w 1868 r. został przyjęty do Société des Artistes. Niestety, cierpiał coraz większą biedę. Chorował na gruźlicę, pogłębiała się też jego głuchota. W końcu, jak już zostało wspomniane, trafił do przytułku, w którym zmarł.

W jak wizja

Po latach spełniła się wizja poety, który pisał w „Klaskaniem mając obrzękłe prawice”: „Syn minie pismo, lecz ty spomnisz, wnuku (…)”. Dziś Norwid uważany jest za czwartego wieszcza polskiego romantyzmu, wykraczającego poza swoją generację pokoleniową; nadano mu przydomek „poety myśli”. W jego programie filozoficzno-poetyckim na czoło wysuwają się trzy pojęcia: prawda, dobro, piękno. Ojczyznę definiował jako „społeczny obowiązek”, a siebie jako tego, który ma na pieczy „prosty, spójny, interes pospolitej… rzeczy”.

Na podst. culture.pl