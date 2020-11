2 listopada obchodzimy Zaduszki

W tym dniu tradycyjnie modli się za dusze zmarłych, a przede wszystkim za te, które przebywają w czyśćcu.



Jeśli spojrzymy na tradycje Zaduszek w XIX wieku na wschodzie Polski, to warto wspomnieć o uroczystościach ofiarnych z przywoływaniem zmarłych, co później stało się inspiracją dla Adama Mickiewicza do napisania „Dziadów”.

W kulturze polskiej Dzień Zaduszny, nazywany też Świętem Zmarłych, przez wieki łączył tradycję chrześcijańską, echa zwyczajów pogańskich i ludowe wierzenia. Ludowe opowieści zainspirowały w 1888 roku Witolda Pruszkowskiego do namalowania Zaduszek.

Podczas nabożeństw w Dzień Zaduszny w Kościele czyta się tzw. wspominki, imiona zmarłych wypisane na kartkach i w ten sposób modlimy się za nich.