13 grudnia obchodzimy Dzień Świątecznego Swetra

Warto przy tym wiedzieć, że ten bodaj najbardziej kiczowaty element zimowej garderoby jest zarazem symbolem akcji niesienia pomocy potrzebującym.

Świąteczne swetry od lat są symbolem grudniowego szaleństwa na punkcie Gwiazdki. Kolorowe i ciepłe ubrania z reniferami, elfami, błyszczącymi choinkami, bałwankami i mikołajami stały się modowym klasykiem i nieodzowną częścią tego wyjątkowego okresu w roku. Dzień Świątecznego Swetra – kiczowatego, a zarazem uroczego elementu zimowej garderoby – obchodzony jest w tym roku 13 grudnia.

Inspirowane świętami Bożego Narodzenia ubrania mają długą historię. Popularność w Stanach Zjednoczonych zaczęły zyskiwać już w latach 40. XX wieku. Ale prawdziwą sławę zyskały wtedy, gdy zaczęli je nosić bohaterowie filmów i seriali, których akcja rozgrywała się w okolicach świąt. Produkcje takie jak „Kevin sam w domu” czy „Dziennik Bridget Jones”, w którym Mark Darcy pojawia się w zabawnym swetrze z nadrukiem renifera, sprawiły, że świąteczne stroje zawładnęły masową wyobraźnią i weszły do kanonu zimowej mody.

Dzień Świątecznego Swetra, stroju, który w grudniu dominują w ofercie popularnych marek odzieżowych, by następnie wieść prym wśród nietrafionych gwiazdkowych prezentów, ma jednak ważne znaczenie. Związany jest bowiem z charytatywną akcją brytyjskiej organizacji Save The Children, zapoczątkowaną w 2012 roku. Choć obchody dnia poświęconego uroczym, obciachowym swetrom przybierają beztroską i zabawną formę, mają szczytny cel – istotą wydarzenia jest bowiem zbieranie funduszy dla potrzebujących dzieci i zwiększenie społecznej świadomości na ten temat.

Od momentu powstania akcji włączyło się w nią wiele sławnych osób – dość wspomnieć Holly Willoughby, Nicolę Adams czy Astona Merrygolda – które nie tylko przekazują pieniądze na rzecz potrzebujących, ale i zachęcają swoich fanów do wspierania inicjatywy. A można to zrobić, biorąc udział w internetowej zbiórce, którą prowadzi organizacja Save The Children. „Twoja darowizna w wysokości 2 funtów może zmienić życie dziecka. Może pomóc mu dorosnąć zdrowo i bezpiecznie oraz zdobyć wykształcenie, aby mogło zostać tym, kim chce. Dziękujemy” – czytamy na stronie akcji.

Choć pstrokaty sweter z nadrukiem renifera, choinki czy uśmiechniętego bałwana nie należy do szczególnie stylowych elementów garderoby, warto zrobić wyjątek i dać się ponieść magicznej atmosferze świąt. Noszenie zabawnego wdzianka z pewnością pozwoli nam szybciej poczuć klimat Bożego Narodzenia, ale też pokazać, że mamy do siebie dystans. A na to od czasu do czasu warto sobie pozwolić.