1/5 mieszkańców kraju nie zmieniła swoich przyzwyczajeń higienicznych po wybuchu pandemii

W czasie pandemii wiele osób przyzwyczaiło się do zachowania większej odległości od innych osób w sklepach, środkach komunikacji miejskiej i innych miejscach spotkań – robi to 40 proc. respondentów.

Jednak 21 proc. ankietowanych przyznało, że COVID-19 w żaden sposób nie zmienił ich nawyków higienicznych. „Można wyciągnąć dwa wnioski: albo te nawyki również w przeszłości były dobre, albo co piąty człowiek po prostu ignoruje rady pracowników służby zdrowia, co jest szczególnie niebezpieczne teraz, gdy każdego dnia wykrywa się kilka tysięcy nowych przypadków koronawirusa, a liczba ta tylko rośnie”- mówi Kristina Šnirpūnienė, farmaceutka w „Gintarinė vaistinė”.

Inne istotne zmiany w przyzwyczajeniach dotyczą również higieny rąk – mycia i dezynfekcji. 39 proc. ankietowanych stwierdziło, że częściej myją ręce środkami dezynfekującymi, a jedna trzecia (33%) myje je znacznie dłużej i dokładniej.

Emeryci (38%) oraz urzędnicy (34%) zaczęli dokładniej myć ręce. Ci ostatni, wraz z gospodyniami domowymi, również częściej używają środków do dezynfekcji rąk (odpowiednio 46% i 48%).

„Właściwa higiena rąk to jeden z najlepszych sposobów zapobiegania różnym wirusom – zarówno COVID-19, jak też innym. Do tej pory duża część ludzi myła ręce przez namydlenie i trzymanie pod strumieniem wody przez kilka sekund. Do skutecznego mycia rąk potrzeba około minuty, ponieważ patogeny są ukryte w takich miejscach, jak palce u nóg czy okolice paznokci” – mówi farmaceutka.

Największe zmiany w przyzwyczajeniach nastąpiły w grupie wiekowej 26-35 lat. Przedstawiciele tej grupy wiekowej częściej niż inni myją ręce i korzystają ze środków dezynfekujących, zachowują dystans od innych ludzi, częściej zmywają powierzchnie w domu i w pracy, nie dotykają twarzy nieumytymi rękami. Na drugim miejscu byli najstarsi mieszkańcy, w wieku 56 lat i więcej. Zaczęli oni dłużej i dokładniej myć ręce, częściej wietrzyć pomieszczenia, a także zwracać większą uwagę na aktywność fizyczną.