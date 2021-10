Wkrótce rozpoczną się prace rekonstrukcyjne przejazdu w Rudominie

Z przedstawicielami firmy budowlanej ZSA „Tilsta” i projektantami spotkała się dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska. W spotkaniu uczestniczyli również zastępca dyrektora Rimantas Gerdvilis, zastępca kierownika Wydziału Ekonomii i Majątku Łucja Lipnicka, st. specjalista Paweł Tondryk, st. inżynier Ramūnas Šablauskas, starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz, starosta gminy Mariampol Andrzej Żabiełowicz.

Według przygotowanego i uzgodnionego projektu nr. P20-015 „Rekonstrukcja odcinka drogi Wilno-Lida od 10,62 do 11,08 km i rekonstrukcja odcinka drogi krajowej nr A15 Wilno-Rudomino -Wojdaty od 15,21 do 15,41 km drogi krajowej nr 106 poprzez zbudowanie ronda i wiaduktu na przejeździe kolejowym 18+419 km w rej. wileńskim i odcinka ul. Liepkalnio od ul. Daškūnų w m. Wilnie do granicy z m. Wilnem, rok przygotowania 2021”, powstanie wiadukt nad przejazdem kolejowym oraz zostanie zbudowane dwupoziomowe rondo.

Obecnie ten odcinek drogi przecina linia kolejowa, dlatego w celu uniknięcia przecięcia się potoków ruchu zostanie zainstalowany wiadukt, z którego będą korzystać samochody bez przekraczania torów kolejowych.

Na zrekonstruowanych skrzyżowaniu i dojazdach do niego planowane jest oświetlenie, które oświetli jezdnie i chodniki. Będą również zrekonstruowane odcinki drogi A15 i drogi nr 106 i nowoprojektowane rondo (w pobliżu stacji benzynowej „Jozita”).

Zamawiającym prace(budowniczym) jest firma SA „LTG Infra”, która zarządza siecią kolejową Litwy.

Prace mają się rozpocząć już w listopadzie br. i zakończyć w ciągu roku.

Ze względu na prowadzone na dużą skalę prace zamknięcie przejścia jest nieuniknione. Przez cały okres budowy, tj. przez cały rok będzie zamknięty ruch przez istniejący przejazd kolejowy. Ruch drogowy zostanie przekierowany na okoliczne drogi, zgodnie ze schematami, które są obecnie uzgadniane.

Prace budowlane w dni Wszystkich Świętych i Zaduszki (1-2 listopada) jeszcze nie będą realizowane i nie będzie ograniczeń ruchu związanych z rekonstrukcją przejścia.

Jednym z najistotniejszych tematów spotkania była organizacja ruchu, a w szczególności transportu publicznego, omijającego ten węzeł. Autobusy, jak inne pojazdy, będą kierowane na objazdy. W trakcie prac budowlanych ruch pociągów na tym przejeździe nie zostanie wstrzymany.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców związane z trwającymi pracami i na bieżąco będzie informować o szczególnie dużych zmianach w ruchu. Opublikowane będą również informacje o tymczasowych trasach transportu publicznego, które są w trakcie budowy. Lucyna Kotłowska, dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, również podkreśliła, że o szczególnie istotnych zmianach w ruchu należy wcześniej informować mieszkańców, aby mieszkańcy mogli zaplanować marszruty swoich podróży. Dlatego już niebawem na obiekcie przyszłej budowy zostaną zainstalowane stoiska informacyjne.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie ostrożności, przestrzeganie zasad ruchu drogowego i zmian w organizacji ruchu.