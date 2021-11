W przyszłym tygodniu rozpoczną się prace rekonstrukcji przejazdu w Rudominie

Od 22 listopada do 7 października cały ruch drogowy przez drogę A15 i ul. Lipówka zostanie przekierowany. Z ronda Soleniki do Rudomina będzie można dojechać ulicami Solenicką, Baranków i drogą nr 106 przez Kalwiszki lub obwodnicą nr 5248 przez Niemież. Teren budowy będzie można ominąć także drogą objazdową – szosą Ejszyską przez Czarny Bór.

Kierowcy proszeni są o kierowanie się z informacjami umieszczonymi na stoiskach, na których są pokazane zmienione kierunki ruchu tranzytowego, kierując je na drogę nr A19, nr 106, nr 202, nr. 176, nr A3 / E28, nr A1, nr 5248, objazd szosy Ejszyskiej.



W trakcie prac zmienią się marszruty transportu publicznego:

Trasy rejonu wileńskiego – 212, 212A, 215, 217, 221, 227.

Trasy autobusów miejskich w Wilnie – 12 i 14 (tylko trasa dla autobusów do i z parku transportu publicznego);

Trasy w kierunku Solecznik – 63, G63.



Jak zmienią się trasy rejonu wileńskiego:

212 autobusy Wilno (dworzec autobusowy) – Taboryszki będą kursować po ul. Lipówka, dalej będą skręcać na szosę Mińską i będą kursować od przystanku Grochowy – szosą Mińską, będą kontynuować jazdę przez Skojdziszki do przystanku Rudomino i dalej będą wracać na starą trasę.

212A autobusy Wilno (dworzec autobusowy) – Taboryszki przez Akmieniszki będą kursować ul. Lipówka, dalej na szosę Mińską i od przystanku Grochowy będą kursować szosą Mińską, dalej przez Skojdziszki do przystanku Rudomino i wrócą na starą trasę.

215 autobusy Wilno (dworzec autobusowy) – Akmieniszki będą kursować ul. Lipówka, dalej będą skręcać na szosę Mińską i od przystanku Grochowy będą kursować szosą Mińską, dalej będą kursować przez Skojdziszki do przystanku Rudomino i wrócą na starą trasę.

217 autobusy Wilno (dworzec autobusowy) – Szwajcary będą kursować ul. Lipówka, dalej będą skręcać na szosę Mińską i od przystanku Grochowy będą kursować szosą Mińską, dalej przez Skojdziszki do przystanku Rudomino i wrócą na starą trasę.

221 autobusy Wilno (dworzec kolejowy) – Kowalczuki przez Mariampol będą kursować ulicą Lipówka do ul. Katiliskiej, następnie obrócą się i pojadą do Kowalczuk przez ul. Lipówka (przystanki Lidzki, Basiuków, Kaciliszki), ul. Solenicką, ul. Baranków przez Hamernię drogą nr. 106 do przystanku Kinelówka, stamtąd pojadą w kierunku Rudomina, tam obrócą się i pojadą do Kowalczuk, wracając na starą trasę.

227 autobusy Wilno (dworzec kolejowy) – Wołczuny przez Rudomino, Kinelówkę, Hamernię będą kursować do ul. Katiliskiej, następnie obrócą się i pojadą do Kowalczuk przez ul. Lipówka. (ul. Lidzką, Basiuków, Kaciliską), ul. Solenicką, ul. Baranków przez Hamernię (ul. Hamerni) drogą nr. 106 do ul. Kinelówka, stamtąd skierują się w stronę Rudomina, tam skręcą i pojadą do Wołczun, wracając tym samym na starą trasę.

Jak zmienią się trasy w Wilnie:

12 Autobusy Dworzec – Rudomino – Skojdziszki będą kursować ul. Lipówka, dalej drogą objazdowąul. Solenicką (przystanek Fasolowy, przyst. Sady Solenickie), ul. Baranków (ul. Sokoliki, ul. Przejazdu, ul. Baranków) przez Hamernię drogą nr 106 do ul. Kinelówka, dalej zwyczajną trasą do Skojdziszek. W kierunku dworca autobusy będą kursować tą samą trasą, jak do Skojdziszek.

Określone rejsy autobusów będą kursować także ul. Lipówka do czasu tymczasowego urządzenia nowego przystanku Kaciliszki przy ul. Lipówka, gdzie po obróceniu się pojedzie w kierunku Rudomina lub dworca.

14 Autobusy na trasie Zajezdnia autobusowa (Porubanek) – Rudomino (tylko rejsy, na których kursują autobusy do i z Miejskiej zajezdni autobusowej) będą kursować na ul. Lipówka, następnie objazd ul. Solenicką (przyst. Fasolowy, przyst. Sady Solenickie), (ul. Sokoliki, ul. Przejazdu, ul. Baranków) przez Hamernię drogą nr 106 do przyst. Kinelówka, dalej zwyczajną marszrutą wracając na starą trasę.



Jak zmienią się trasy w kierunku Solecznik:

Autobus nr 63 (Wilno – Soleczniki przez Jaszuny) pojedzie go ronda Soleniki (przyst. Lidzki), na nim skręci i pojedzie ul. Solenicką, ul Baranków. przez Hamernię droga nr. 106 do przyst. Kinelówka, wracając na starą trasę.

Autobus nr G63 (Soleczniki – rynek Gariūnai w Wilnie przez Jaszuny) pojedzie do przyst. Kinelówka, z niego wyruszy w kierunku Rudomina, tam obróci się i pojedzie przez Hamernię drogą nr 106, ul. Baranków, ul. Solenicką do przyst. Lidzkiego wracając na starą trasę.

Projekt „Przebudowa odcinka od 10,62 do 11,08 km autostrady krajowej nr A15 Wilno-Lida oraz odcinka od 15,21 do 15,41 km drogi krajowej nr 106 Nowa Wilejka – Rudomino – Wojdaty poprzez urządzenie ronda i wiaduktu na przejeździe kolejowym 18+419 km w rej. wileńskim oraz odcinka na ul. Lipówka od ul. Daškūnų w Wilnie, rok przygotowania 2021” jest realizowany przez SA „LTG Intra”, spółkę zarządzającą litewską siecią kolejową. Prace projektowe wykona ZSA „Tilsta”.

Na rekonstruowanym skrzyżowaniu i dojazdach do niego zostanie zainstalowane oświetlenie, które oświetli jezdnie i chodniki. Będą rekonstruowane odcinki drogi A15 i drogi nr 106 i nowoprojektowane rondo (w pobliżu stacji benzynowej „Jozita”).