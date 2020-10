Renowacja bloków w ramach Programu Zmian Klimatycznych.

Agencja,,Būsto energijos taupymo agentūra"ogłosiła obecnie trzy nabory wniosków, które są finansowane ze środków Programu zmian klimatycznych.”Jednym z nich jest wdrażanie odnawialnych źródeł energii w odnowionych lub obecnie odnawianych budynkach mieszkalnych, które nie są przyłączone do sieci ciepłowniczych lub uzyskały zgodę samorządu ,co uzasadnia, że instalacja odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym nie jest sprzeczna z miejskim planem ciepłowniczym. W ramach tego naboru udzielane jest 30% wsparcie z Programu zmian klimatycznych dla odnawialnych źródeł energii - mogą na toliczyć mieszkańcy bloków, którzy przeprowadzili już kompleksową renowację domu i osiągnęli co najmniej C klasę efektywności energetycznej oraz zaoszczędzili co najmniej 40% kosztów energii cieplnej.