Albinas Vaitkevičius o cenach termomodernizacji bloków mieszkaniowych

Ceny materiałów budowlanych rosną od kilku lat. Odbije się to na portfelach mieszkańców, którzy planują termomodernizację. Część z nich zniechęci do wejścia w projekty, co stoi w sprzeczności z rządowym programem. Gościem audycji jest Albinas Vaitkevicius, szef firmy, która śledzi ceny w budowlance i dwa razy do roku publikuje analizę. Rozmawiamy o tym jakie rozwiązania pomogą zmniejszyć koszty termomodernizacji.