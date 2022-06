„Złap wakacyjną przygodę” – ostatni dzień obozu letniego w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Ostatni dzień obozu letniego spędziliśmy daleko od szkoły. Czekało na nas sympatyczne stado jeleni, które mogliśmy karmić i głaskać do woli. Usłyszeliśmy mnóstwo ciekawostek o zachowaniu tych miłych zwierzątek, o ich gatunkach, rogach i futrze. Mieliśmy też możliwość zwiedzić puszczę

ze starymi dębami oraz przyjrzeć się z bliska norze borsuka.

Kolejnym przystankiem był Kiernów. Ogromne grodziska, stara wieś to jest właśnie to, co poznaliśmy podczas spaceru po tym malowniczym miejscu. Na chwilę przenieśliśmy się do tych czasów, gdy w domu nie tylko nie było internetu, ale i zamiast na wygodnych mięciutkich łóżkach, spało się na drewnianych deskach zasłanych futrem upolowanych zwierząt.

Mimo przebytych wielu kilometrów, uśmiech nie schodził z twarzy dzieci, a poza tym czekała na nich porcja pysznych lodów, które zawsze lepiej smakują, gdy się je razem z przyjaciółmi.

Po powrocie do szkoły dzieci otrzymały dyplomy za aktywny udział w zajęciach. Na szczęście koniec obozu letniego jest początkiem wielu nowych przygód wakacyjnych.

Życzymy wszystkim uczniom ciepłych, wesołych i odlotowych wakacji!