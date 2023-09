Żegnaj lato, witaj szkoło!

Danielė była nad morzem. Paula uczestniczyła w rekolekcjach. Dawid jeździł na rowerze. Karol zwiedził Gdańsk. Adrian wędrował po górach Grecji. Karolina spędziła lato na wsi. Patrykowi latem urodził się brat. Dorian lato spędził nad Bałtykiem. Oswald odwiedził dziadków. Ale z największą niespodzianką do szkoły wrócił Stefan. Stefan przyniósł aż cztery puchary! Były to same pierwsze i drugie miejsca w zawodach z triathlonu.

„Podczas zawodów musiałem pływać, jeździć na rowerze i biegać. Nie zawsze było łatwo. Zawody odbywały się w różnych miastach Litwy. Bardzo się cieszę ze swoich osiągnięć.” – napisał Stefan we wspomnieniach z minionego lata.

„Stefan jest moim przyjacielem. Cieszę się, że ma puchary. Chciałbym również brać udział w zawodach i zwyciężać.” – powiedział Karol.

Karolina również się cieszy ze sportowych osiągnięć Stefana, a szczególnie z tego, że Stefan ma pierwsze miejsca. Podobają się jej puchary: „Są bardzo ciężkie. Pani mówiła, że podstawy są wykonane z różnych kamieni, jedna nawet z białego marmuru”.

Jednakże lato minęło. Czy tęskno było do szkoły? Na pewno. Spotkać przyjaciół, bardziej dorośle spojrzeć na życie, lepiej poznać kolegów z klasy oraz badać otaczający świat…