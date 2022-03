Zbliża się Festiwal „Idy Teatralne 2022”

W ramach Festiwalu „Idy Teatralne 2022” wystąpią teatry z Ukrainy, Polski oraz Litwy. W programie znalazły się spektakle teatralne, pokazy filmowe oraz wystawy fotograficzne. Wydarzenia zostały zaplanowane na scenach Wilna, Trok, Solecznik, Nowej Wilejki, Zujun, Ejszyszek, Nowych Święcian oraz Rzeszowa.



Program Festiwalu Idy Teatralne zostanie opublikowany na profilu facebookowym Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie: https://www.facebook.com/PST.TeatrStudio

Polski Teatr „Studio” w Wilnie prezentuje

Tegoroczną edycję Id Teatralnych rozpocznie spektakl Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie „Dziewczynki” w reżyserii Lili Kiejzik, który zostanie pokazany w Centrum Kultury w Nowej Wilejce. Spektakl opowiada historię sześciu kobiet, połączonych jednym celem, którym jest władza nad światem.

Na początku maja Polski Teatr „Studio” w Wilnie wystąpi w Zujunach z monodramem Sławomira Gaudyna „Zapiski Oficera Armii Czerwonej”, w którym Edward Kiejzik wciela się w rolę sowieckiego oficera, który jako jeden z pierwszych wkroczył 17 września 1939 roku do Wilna.

W Centrum Rozrywki i Biznesu w Ejszyszkach zostaną zaprezentowane dwa monodramy Polskiego Teatru „Studio” w Wilni . Justyna Stankiewicz, aktorka dobrze znana wileńskiej publiczności wystąpi w monodramie „(Nie)znana” na podstawie zapisków Marilyn Monroe.

Z kolei Edward Kiejzik wystąpi w monodramie „Tu mówi Szwejk” i opowie historię wesołego wojaka Szwejka na podstawie Jaroslava Haška.

Idy Teatralne w Polsce

Ważnym punktem Id będzie monokomedia „Kolega Mela Gibsona” wg. scenariusza Tomasza Jachimka w reżyserii Sławomira Gaudyna z Rzeszowa i w wykonaniu Łukasza Kamińskiego, który wcieli się w postać aktora Feliksa Rzepki. Monodram Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie zostanie pokazany już 3 kwietnia o godzinie 19.00 na scenie teatralnej Polskiego Radia Rzeszów.



„Ostatnie tango z Herbertem”

W Domu Polskim w Nowych Święcianach oraz Domy Kultury Polskiej w Wilnie zostanie zaprezentowany monodram „Ostatnie tango z Herbertem” w wykonaniu Przemysława Tejkowskiego. Sztuka oparta na poezji “Księcia Poetów”, autora między innymi Raportu oblężonego miasta czy Przesłania Pana Cogito.

Wydarzenia dla najmłodszych widzów

W kwietniu w Wilnie oraz Solecznikach wystąpi teatr Fundacja Pomysłodalnia i zaprezentuje spektakl „Nasza Bajka” w reżyserii Magdaleny Olszewskiej. Będzie to współczesna muzyczna opowieść, która oprócz atrakcyjnej formy (muzyka, piosenki, barwne kostiumy) niesie ze sobą ważne przesłanie związane z porozumieniem międzypokoleniowym. Poprzez świat bajek dziadków i rodziców autorzy chcą dotrzeć do najmłodszych odbiorców, ukazując polskie bajki z przeszłości, które przegrały z komiksami i kreskówkami, najczęściej amerykańskimi, wplatając w akcję lokalnego bohatera. W bajce spotkają się różne światy – ten, w którym nie było internetu i telefonu komórkowego z dzisiejszym, opartym na technologiach, sprowadzającym komunikację do skrótów i obrazków.

Z kolei 9 kwietnia w Pałacu Kultury w Trokach wystąpi teatr dla dzieci z Kelme, który zaprezentuje spektakl „Jakiego koloru jest całus?” wg. książki A.R. Bonillo. Spektakl skierowany jest do najmłodszej publiczności w wieku od 8 miesięcy do 7 lat.

Na dużym ekranie

Już pod koniec października odbędzie się pokaz filmowej adaptacji utworu Juliusza Słowackiego zatytułowany „Odrodzeni Duchem”. Największą produkcję Polskiego Teatru Studio i TVP Wilno, będzie można obejrzeć w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Solidarni z Ukrainą

W ramach festiwalu odbędzie się pokaz specjalny Teatru Playback “Vakhtery” z Charkowa z Ukrainy. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Kultury w Trokach.

Wydarzenia towarzyszące

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie zostanie otwarta wystawa fotografii R. Grigasa „Daleka i bliska Syberia”.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w ramach Id Teatralnych 2022, których organizatorem jest Polski Teatr „Studio” w Wilnie. Współorganizatorami są: „Fundacja Pomysłodalnia“ oraz Galeria „Foje“. Sponsorami Festiwalu są: Ambasada RP w Wilnie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie“ oraz „ORLEN Lietuva“.