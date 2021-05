Co robi specjalista zamówień publicznych? Kto nadzoruje budowę kościoła? Co można wydrukować drukarką 3D? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udzielili rodzice uczniów 2b klasy Gimnazjum imienia Szymona Konarskiego w Wilnie.

W kwietniu, w czasie nauki zdalnej, realizowaliśmy klasowy projekt „Zawody naszych rodziców”. Podczas spotkań online rodzice opowiadali o zawodach, które wykonują i odpowiadali na liczne pytania uczniów. Drugoklasiści dowiedzieli się, dlaczego niektóre zawody potrzebują specjalnego stroju i dlaczego zwiedzający budowę musi mieć kask na głowie. Nie mniej ciekawe było, czy są zawody, które można wykonać od razu po ukończeniu szkoły i jakie przedmioty szkolne są ważne w wyborze konkretnego zawodu, jakie cechy musi posiadać dobry budowniczy, kasjerka czy przewodnik. Uczniowie także mieli możliwość online wycieczki do Centrum fizyki i technologii, gdzie oglądali pracę laboratorium robotyki i możliwości 3D drukarek. I choć dzieci mają jeszcze dużo czasu przed wyborem zawodu, każdy z nas cicho marzy, że to właśnie one zmienią świat na lepszy.

