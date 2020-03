Zakupy spożywcze online: trudne, wręcz niemożliwe

vdu

„Skończyła mi się śmietana, mleko, takie zwykłe codzienne produkty. Pomyślałam, że czas na kolejne zakupy. Nie chciałam iść do sklepu, postanowiłam spróbować zrobić zakupy online. Nie liczyłam na dostawę dzisiaj, ale myślałam, że może za jakieś 2 dni… Sprawdziłam Rimi, Iki, BARBORĘ, także mniejsze sklepy. Nigdzie nie udało mi się nawet zrobić zamówienia. Albo komunikat: brak możliwości dostawy i odbioru do niedzieli, albo brak możliwości dostawy i odbioru do odwołania. Już nie dziwię się, że ludzie nie rezygnują z chodzenia do sklepów.

