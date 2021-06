Zakończenie roku szkolnego uczniów klasy 8b Gimnazjum im. Władysława Syrokomli – sportowo i rekreacyjnie

17 czerwca uczniowie klasy 8b z wychowawczynią i mamą Karoliny odwiedzili miasto uzdrowiskowe Druskienniki i okolice. Pierwszym zwiedzanym miejscem był Park Grutas, w którym są zebrane rzeźby oraz różne eksponaty z okresu sowieckiego. Uczniowie nie tylko przybliżyli sobie historię drugiej połowy XX wieku, ale również mieli wiele atrakcji na karuzeli czy huśtawkach z lat sowieckich. Spodobało się też wszystkim minizoo z ptakami i zwierzętami.

Kolejne zajęcia edukacyjne odbyły się w nietypowym środowisku – uczniowie uczestniczyli w pokazowym programie pieczenia sękacza w miejscowości Jaskonis, niedaleko Druskiennik. W trakcie zajęć uczniowie obserwowali proces produkcji sękacza, poznali historię jego powstania.

Dowiedzieli się również, czym różni się sękacz litewski od niemieckiego, jakie sękacze wypiekali nasi przodkowie w epoce kamiennej. Podczas zajęć edukacyjnych nie tylko poznali historię sękaczy, które są uznawane za litewskie dziedzictwo narodowe, obejrzeli cały proces produkcji, ale także sami w nim uczestniczyli poprzez wypiekanie ciasta i, oczywiście, podczas degustacji. W końcu zwiedzili pierwsze i jedyne na świecie Muzeum Sękacza, w którym eksponowany jest piękny okaz – rekordzista Guinnessa, którego wysokość wynosi aż 3 m i 72 cm, a waga prawie 86 kg.

W Druskiennikach uczniowie spacerowali w Parku Zdrojowym, aleją wzdłuż Niemna. Przy źródle wody mineralnej, zwanym Źródłem Piękności, skorzystali z możliwości umycia twarzy wodą o właściwościach oczyszczających i odmładzających. Spacerując Aleją Wileńską, zwiedzili Dom do Góry Nogami, spędzili czas przy muzycznej fontannie. Wypróbowali jedyną kolejkę linową na Litwie, za pomocą której przenieśli się na drugi brzeg Niemna. W drodze powrotnej do Wilna zwiedzili wieżę widokową w Merkinė, z której ponownie podziwiali Niemen oraz okolicę.

Zrelaksowani, pełni wrażeń, a także w doskonałych humorach uczniowie cieszyli się z tego, że poznali nowe, atrakcyjne zakątki naszego kraju i treściwie zakończyli rok szkolny.

Uczestnicy wycieczki są niezmiernie wdzięczni wspaniałemu przewodnikowi p. Andrzejowi Kostyginowi za fascynujące opowiadania, przedstawienie ciekawych miejsc, historii i legend o mieście i jego mieszkańcach.

22 czerwca, ostatni dzień roku szkolnego uczniowie klasy 8b z wychowawczynią Haliną Stankiewicz spędzili na sportowo i rekreacyjnie. Na zaproszenie rodziców Mariusza, uczniowie przybyli na spotkanie do zagrody Państwa Chwojnickich. Był czas na sport, spacer do stadniny koni, kąpiel w stawku, pieczenie kiełbasek, odpoczynek w hamaku i miłe rozmowy w przytulnej altance. Po 7 miesiącach nauczania zdalnego wreszcie miło spędziliśmy czas w gronie klasowym na świeżym powietrzu. Do naszych domów wróciliśmy z uśmiechem na twarzy po wspaniale spędzonym dniu.