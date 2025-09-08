Zakaz telefonów w Liceum im. A. Mickiewicza w Wilnie – rodzice: potrzebny dialog, nie restrykcje

Na początek roku uczniowie oraz rodzice Liceum im. A.Mickiewicza zostali zaskoczeni decyzją dyrekcji o wprowadzeniu zakazu używania telefonów komórkowych przez cały dzień. Na początku dnia dzieci muszą oddać telefony wychowawcom lub schować je do szkolnej szafki. W przypadku pierwszego złamania zakazu korzystania z telefonu urządzenie jest odbierane. Przy drugim naruszeniu rodzice są wzywani do szkoły. W przypadku trzeciego złamania zakazu szkoła podejmie kroki polegające na poinformowaniu odpowiednich instytucji zajmujących się ochroną praw dziecka.

Zakaz ten został wprowadzony bez jakichkolwiek konsultacji z Radą Szkoły, co jest niezgodne z zaleceniami Ministerstwa Edukacji.

Ministerstwo Edukacji jasno wskazuje, że szkoły powinny konsultować takie decyzje z radą szkoły oraz opracować własne regulaminy, wykorzystując zalecenia ministerialne jako punkt wyjścia. To szkoły decydują o szczegółach i formie wprowadzenia takich zasad. W naszej placówce jednak złamano ten proces – zakaz został wcielony w życie bez udziału osób, które współtworzą szkolną społeczność, czyli uczniów i rodziców.

Takie działanie nadszarpnęło zaufanie i szacunek rodziców i uczniów do dyrekcji, dla wszystkich szkoła powinna być miejscem dialogu i współpracy. Jako rodzice czujemy się pominięci w ważnej sprawie, która bezpośrednio dotyczy naszych dzieci i ich codziennego funkcjonowania.

Badania wskazują, że problemem nie jest samo używanie telefonu, lecz sposób oraz czas korzystania z niego. Nagłe zakazy bez wsparcia edukacyjnego i emocjonalnego mogą powodować izolację społeczną i zaburzenia relacji z rówieśnikami. Nagłe odcięcie dzieci od telefonów komórkowych bywa źródłem silnego stresu i niepokoju. Dzieci przyzwyczajone do ciągłego dostępu do ekranów mogą odczuwać frustrację, drażliwość, a nawet objawy lękowe lub depresyjne, zwłaszcza jeśli nie są wprowadzone stopniowe i mądre działania ograniczające czas korzystania z urządzeń.

Co więcej, najnowsze badania, w tym projekt przeprowadzony przez naukowców z Uniwersytetu w Birmingham opublikowany w prestiżowym czasopiśmie The Lancet, wskazują, że zakazy używania telefonów komórkowych w szkołach nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Restrykcyjne regulacje nie wpływają znacząco na zmniejszenie czasu korzystania z telefonów ani na poprawę wyników edukacyjnych czy samopoczucia psychicznego uczniów.

Współczesna edukacja wymaga przygotowania uczniów do efektywnego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Trello, FreeMind i Perplexity to przykłady darmowych aplikacji, które wspierają naukę i rozwój dzieci. Trello pomaga organizować zadania i projekty, FreeMind umożliwia tworzenie map myśli ułatwiających zapamiętywanie, a Perplexity – wykorzystując sztuczną inteligencję – wspiera szybkie wyszukiwanie i analizę informacji. Wdrażanie takich narzędzi rozwija u młodych ludzi samodzielność, organizację pracy oraz umiejętności krytycznego myślenia.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na problem wykluczenia cyfrowego – czyli sytuację, gdy dzieci nie mają dostępu do nowoczesnych technologii lub odpowiednich kompetencji cyfrowych. Brak dostępu do Internetu i urządzeń utrudnia korzystanie z zasobów edukacyjnych online, co prowadzi do nierówności w szansach i ogranicza rozwój. Wykluczenie cyfrowe to także ryzyko izolacji społecznej i trudności w integracji z rówieśnikami. Dlatego ważne są programy i działania, które zapewnią każdemu dziecku równy dostęp do narzędzi cyfrowych i edukacji przystosowanej do współczesnych wymagań.

Podsumowując, zabieranie uczniom telefonów w szkołach nie rozwiązuje problemów związanych z ich użytkowaniem ani zdrowiem psychicznym. Skuteczniejsze jest kształcenie świadomych nawyków korzystania z technologii i zapewnienie równych szans edukacyjnych przez eliminację wykluczenia cyfrowego.

Nie twierdzę, że nie ma problemu z nadużywaniem telefonów w niewłaściwych celach — problem ten istnieje. Jednak wprowadzenie zakazu nie rozwiązuje go, a jedynie wprowadza dzieci w niepotrzebny stres. Po dwóch latach nauki zdalnej, obecnie zamiast stopniowego wprowadzania ograniczeń, robimy im cyfrowy detoks „na rympał”. Takie działania powinny odbywać się z wsparciem psychologów i nauczycieli, aby nie pogłębiać napięć i nie powodować lęków.

Sztuczna inteligencja i telefony, które są przenośnymi komputerami, stały się integralną częścią naszego życia. Nauka ich odpowiedzialnego użytkowania powinna być elementem podstawy programowej, a nie powodem do wykluczenia. Tymczasem odcinamy nasze dzieci od tych narzędzi i tworzymy rzesze młodych ludzi pozbawionych niezbędnych cyfrowych kwalifikacji, niezbędnych w dzisiejszym świecie.

Prosimy o zainteresowaniem się sprawa i wydaje zgodę na zamieszczenie mojego listu na lamach radaru wileńskiego.