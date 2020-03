Wyjście do teatru na nietradycyjną lekcję języka angielskiego

vdu

28 lutego 2020 roku grupa uczniów klas I-IV gimnazjum im. Szymona Konarskiego wybrała się na spektakl anglojęzyczny ,,Frankenstein: the story and the myth” na podstawie powieści Mary Shelley do Teatru Tańca (Šokio teatras) w Wilnie. Jest to przedstawienie wystawiane przez aktorów TnT Theatre Britain (teatr objazdowy, którego celem jest szerzenie brytyjskiej i amerykańskiej kultury w krajach europejskich).

Adaptacja powieści bardzo przypadła uczniom do gustu. Zajęliśmy miejsca blisko sceny, więc mogliśmy z bliska obserwować wydarzenia. Mimo wcześniejszych obaw uczniowie po przedstawieniu byli bardzo dumni, że dużo rozumieli.

Tego typu lekcje nietradycyjne z pewnością wpływają pozytywnie na znajomość angielskiego i zachęcają do dalszej nauki języka.