Wycieczka do Tallina

7a klasa gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Wilno oczami uczniów z Wilna i Tallina” poświęcony 700-leciu litewskiej stolicy. Nasi partnerzy – to dzieci litewskie ze szkółki sobotniej przy Ambasadzie RL w Estonii. Pomysłodawcą i kierownikiem projektu jest Pani Erika Memis – wychowawczyni i nauczycielka języka litewskiego.

Celem projektu było wykonanie rysunków historycznych objektów Wilna, np. baszty na górze Gedymina, góry Trzech Krzyży, wieży telewizyjnej przez uczniów z Tallina, którzy nie widzieli tych objektów. Strona litewska miała wykonać zdjęcia tych zabytków, stworzyć legendy, ułożyć wiersze.

Na zakończenie projektu 25, 26 maja wyruszyliśmy do estońskiej stolicy przez Rygę. Razem z naszą klasą wyjechali uczniowie 6a, 6b, 7b razem z nauczycielami. Po kilku godzinach jazdy przybyliśmy do stolicy nad Dźwiną. 25 maja w godzinach 10-13 mieliśmy okazję zwiedzić starówkę Rygi i poznać jej historię.

Najbardziej się zapamiętały gotyckie kościoły z kogucikami zamiast krzyży, tak luteranie zaznaczali swoją odrębność od katolików. Łotwa to luterański kraj. W centrum starówki stoi pomnik Rolanda, patrona miasta, ratusz i dom „czarnogłowych”. Dowiedzieliśmy się, że w Rydze najwięcej było kupców, bo to port. „Czarnogłowi” – to kupcy łotewscy w stanie kawalerskim. Żonaci Niemcy należeli do gildii kupieckiej. Mieliśmy czas wolny, uczniowie zjedli obiad, kupili upominki.

Wieczorem przyjechaliśmy do Tallina. Po kolacji spotkaliśmy się z Paniami Iewą i Kamilą, które kierowały projektem w Tallinie. Razem zwiedziliśmy port, park miejski z kolorowym pałacem Piotra I. Po powrocie do hotelu obowiązywała cisza nocna.

Następnego dnia 26 maja po śniadaniu wyruszyliśmy na zwiedzanie starego miasta od godziny 8.30 do godziny 12.00. Usłyszeliśmy od Pani przewodnik, że Tallin założył król Danii Waldemar II, że był podzielony na Górne miasto dla szlachetnie urodzonych i Dolne miasto dla pracującego ludu. Podziwialiśmy zamki Zakonu Kawalerów Mieczowych, stare kościoły, mury obronne.

Chodziliśmy po brukowanych ulicach starego miasta. Następnie mieliśmy spotkanie w Ambasadzie RL w Estonii. Przyjął nas Pan konsul, ponieważ Pani ambasador towarzyszyła premier Litwy Pani I. Šimonytė. Opowiedzieliśmy o projekcie, otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania.

Dowiedzieliśmy się czym różni się ambasada od konsulatu, że pracują w ambasadzie dyplomaci, że numery samochodów dyplomatycznych w Estonii są niebieskie. Zrobiliśmy zdjęcia pamiątkowe oraz wręczyliśmy upominki z Wilna. Czekał już na nas autokar i powrót do domu.