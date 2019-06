Wspaniałe zakończenie roku szkolnego

vdu

Na zakończenie roku szkolnego w klasie czwartej Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego rodzice ufundowali swym pociechom wspaniałą wycieczkę do Polski. Po uciążliwej 14-godzinnej podróży autokarem dotarliśmy do Zatoru w okolicach Krakowa, gdzie się znajduje Energylandia – najnowszy, największy, rodzinny park rozrywki w Polsce. Nie zważając na wielki upał całe popołudnie spędziliśmy korzystając z przeróżnych atrakcji parku, rozmieszczonych na przestrzeni 26 ha. Karuzele, tory wodne, autodromy, rollercoastery, zjeżdżalnie – wszystko to było znakomita zabawa. Strome wodospady rozpędzały wagoniki, które uderzały w taflę wody i wywoływały spektakularne fale. Nikt nie wyszedł na sucho!

Braliśmy również udział w krótkich widowiskach, w Extreme Show, w którym w jednym czasie swoje umiejętności prezentowali kaskaderzy na motocyklach, quadach oraz w samochodach. Wieczorem zmęczeni i pełni wrażeń udaliśmy się do hotelu „Perła” w Krakowie.

Nazajutrz zwiedzaliśmy Kraków: dzielnicę Kazimierz, miejsce getta żydowskiego w dzielnicy Podgórze, znajdującej się po drugiej stronie Wisły, synagogi, cmentarze oraz inne zabytki żydowskie. Następnie wyruszyliśmy oglądać Kraków. Przede wszystkim zwiedziliśmy Wawel. Zamek zrobił na nas niezapomniane wrażenie. Zajrzeliśmy do katedry oraz spacerowaliśmy po fortyfikacjach. Największe wrażenie wywarła na nas Kaplica Zygmuntowska oraz znajdujące się w niej groby dawnych władców Polski. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy grobach pary prezydenckiej, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Równie interesujące okazały się też Dzwon Zygmunta i oczywiście – Smocza Jama.

Następnie, ruszyliśmy na Rynek. Tam zwiedziliśmy Kościół Mariacki oraz wysłuchaliśmy sławnego hejnału. Kościół zachwycił nas swoimi misternymi zdobieniami. Kolejnym punktem były Sukiennice, w których oglądaliśmy pięknie wykonane ozdoby i zakupiliśmy pamiątki dla bliskich. W czasie wolnym przy pomniku Adama Mickiewicza zrobiliśmy pamiatkowe zdjęcia.

Kolejnym miejscem, do którego udała się nasza wycieczka, były krakowskie Łagiewniki. Odwiedziliśmy celę zakonną św. Siostry Faustyny, modliliśmy się z rodzicami przy świętych relikwiach. Następnym etapem naszej eskapady było zwiedzanie kopalni w Wieliczce. Moim zdaniem był to najciekawszy punkt wycieczki. Zobaczyliśmy tam wiele komór, kaplic solnych z ciekawymi pomnikami, eksponatami i ekspozycjami muzealnymi. To niewiarygodne, jak wiele rzeczy można zrobić z soli. Podczas zwiedzania przeszliśmy ponad trzykilometrową trasę i zeszliśmy na głębokość 135m. Poznaliśmy historię i tajemnice kopalni, jak również legendę księżnej Kingi, która przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. Mogliśmy podziwiać wspaniałe rzeźby i komory oraz podziemne jeziora. Szczególne wrażenie wywarła na nas kaplica św. Kingi. Bogactwo Kopalni zabraliśmy również do swoich domów w formie zakupionych pamiątek.

Po zwiedzeniu kopalni soli wszyscy już porządnie głodni i zmęczeni pojechaliśmy do Krakowa, do hotelu „Perła”. Po kolacji znów wróciły siły i do późna nie ucichały jeszcze gry i zabawy na dworze.

Ostatni dzień naszej wyprawy rozpoczęliśmy od wycieczki do Ojcowskiego Parku Narodowego. Pierwszym punktem było zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej. Z punktu widzenia archeologicznego znana jest ona przede wszystkim jako stanowisko datowane na 38 000 lat wstecz, będące obozowiskiem łowców niedźwiedzia jaskiniowego. W jaskini widzieliśmy śpiących nietoperzy. Sama jaskinia zrobiła na nas ogromne wrażenie. Mogliśmy tam podziwiać wspaniałe stalagmity i stalaktyty. Dreszczyk emocji wywoływały ciemne i wąskie przejścia, które musieliśmy pokonywać. Następnie był przejazd z Ojcowa do Pieskowej Skały. Tam uczniowie mieli możliwość podziwiania Maczugi Herkulesa. Oprócz tego zwiedziliśmy zamek na Pieskowej Skale, do którego dzielnie wspinaliśmy się na wysokie wzgórze. Usłyszeliśmy od przewodnika wiele legend związanych z tym miejscem. Obok zamku dzieci podziwiały Maczugę Herkulesa, najbardziej osobliwą skałkę na terenie Ojcowskiego PN o wysokości około 25 m.

Pogoda nam dopisywała i końcowym etapem wycieczki była Jasna Góra w Częstochowie – główny ośrodek kultu maryjnego i pielgrzymowania w Polsce. Odwiedziliśmy kaplicę z Cudownym obrazem Czarnej Madonny, zwiedziliśmy skarbiec, wały i najwyższą wieżę kościelną w Polsce. Pomodliliśmy się każdy w swojej intencji.

W czasie wycieczki nie zabrakło żartów, śmiechu i dobrego humoru. Wyjazd bardzo podobał się uczniom oraz ich rodzicom. Wróciliśmy wszyscy bardzo zmęczeni, ale jednocześnie zadowoleni i szczęśliwi, że mieliśmy tak wspaniałą okazję być razem.