Wręczenie świadectw dojrzałości w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

Tak niedawno żeśmy się poznali, a dziś już wspomnienia łączą nas… Długo oczekiwany dzień nastąpił i 27 lipca 2021 r. zakończył się pewien etap życia maturzystów, czyli nas. Był to trudny i inny rok. Zdalne nauczanie dało o sobie znać. Cieszy jednak to, że poradziliśmy z tym i dumni jesteśmy z siebie, że nie zawiedliśmy rodziców i nauczycieli. Teraz czeka na nas nowe życie, nowa szkoła, nowi koledzy i nauczyciele. Stajemy znów przed wielką i trudną niewiadomą.

W Gimnazjum im. Szymona Konarskiego impreza rozpoczęła się od wręczenia świadectw dojrzałości oraz „setki za setkę”- wręczania 100 euro za otrzymaną setkę z egzaminu. Mimo to, że w imprezie Pan Sebastian Okińczyc nie uczestniczył, ale nagrody do nas dotarły. Chcemy serdecznie podziękować absolwentowi naszego gimnazjum, mecenasowi i fundatorowi stypendium za tak hojny dar. Należy wspomnieć, iż i sam Sebastian Okińczyc w swoim czasie otrzymał setkę z egzaminu i sto litów od Fundacji Wspierania Szkoły. To daje motywację na dalsze sukcesy. W tym roku z 56 promocji znalazło się 4 „setkowiczów”, którzy cieszą się otrzymaną nagrodą i tak pięknym wyróżnieniem.

Następnie uczniowie stanęli do poloneza, który się odbył na Placu Katedralnym. W tym roku w tradycyjnym tańcu uczestniczyła wyjątkowo duża liczba uczniów – 108 par. Jest to rekordowe wydarzenie. Impreza się nie skończyła na tym i absolwenci ruszyli na zabawę do białego rana, a na zakończenie zostały wypuszczone białe balony w niebo. Miał to być niezapomniany czas pełen wzruszeń, radości i zabawy!

