Wręczenie świadectw dojrzałości w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie

18 lipca 2023 roku maturzyści Gimnazjum imienia Szymona Konarskiego ostatecznie opuścili szkolne mury. Wręczenie świadectw dojrzałości to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia – nieco smutne z powodu pożegnania się z dzieciństwem i beztroskim życiem, ale też i fascynujące, gdyż właśnie teraz stoimy na krawędzi nowego etapu życiowego, a od przejścia w nieznane dzieli nas zaledwie krok.

Ważną część imprezy rozpoczął pan dyrektor Walery Jagliński, który, tak się wydało, był nie mniej wzruszony. Wśród gości także nieprzypadkowo znalazła się honorowa, ale jednocześnie wyjątkowa swą skromnością i prostotą, osobowość – absolwent Szkoły im. Szymona Konarskiego Sebastian Okińczyc. To właśnie ten młody człowiek kontynuuje tradycję „setki za setkę” – wręczania 100 euro za otrzymaną setkę z egzaminu. W tegorocznej 58 promocji „setkowiczów” było 7, więc każdy z nich mógł się cieszyć solidną sumą w kopercie i, miejmy nadzieję, że corocznie liczba setek z egzaminów będzie rosła.

Następnie uczniowie stanęli do poloneza, który się odbył na Placu Katedralnym. W tym roku w tradycyjnym tańcu uczestniczyła wyjątkowo duża liczba uczniów – 142 pary. Jest to rekordowe wydarzenie. Impreza się nie skończyła na tym i absolwenci ruszyli na zabawę do białego rana, a na zakończenie zostały wypuszczone białe balony w niebo. Miał to być niezapomniany czas pełen wzruszeń, radości i zabawy!