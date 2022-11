„Wolność krzyżami się mierzy” – o uczczeniu Dnia Niepodległości w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego

Wszyscy przed ośmioma miesiącami przekonaliśmy się, jak ważna jest wolność, dlatego też chętnie przystąpiliśmy do zadania, by na dzień Niepodległości Polski przygotować przedstawienie. Rozumiemy, że to dzień radosny, ale by do niego mogło dojść, wielu musiało zginąć. Chcieliśmy przypomnieć ważne fakty historyczne, które doprowadziły do 11 listopada 1918 roku, czyli kolejne powstania w XIX wieku, formowanie się legionów.

W naszym wystąpieniu krótkie przypomnienie wydarzeń przeplataliśmy wierszami i piosenkami. Nad wszystkim czuwała nasza wychowawczyni

pani Lucyna Jaglińska, a nad oprawą muzyczną pani od muzyki Eleonora Ligeikienė.

Myślimy, że to jest bardzo ważne, aby od najmłodszych lat uczyć się patriotyzmu. Na szczęście w naszym kraju nie musimy go okazywać, walcząc z bronią w ręku, ale nie znaczy, że możemy zapomnieć, kim jesteśmy. Momentem kulminacyjnym było wspólne odśpiewanie hymnu

narodowego. Był to niezwykle wzruszający moment, gdy głośno zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Przygotowanie do występu oraz dwukrotne wystąpienie przed uczniami naszej szkoły na długo zostanie w naszej pamięci.