Wizyta Ambasadora RP i warsztaty patriotyczno-muzyczne

12 października społeczność Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie miała zaszczyt gościć Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Pana Konstantego Radziwiłła, który zwiedził szkołę, spotkał się z dziećmi i młodzieżą.

„Całem mem sercem, duszą niewinną, kocham te świętą ziemię rodzinną…” – słowami z wiersza W. Bełzy „Ziemia rodzinna” uroczyste spotkanie rozpoczęła Emilka, uczennica klasy 3. Następnie chórzyści Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Wilenka” zaśpiewali piosenkę „My, Pierwsza Brygada” i muzycznie ukierunkowali uczestników spotkania na tematykę patriotyczną. Dyrektor gimnazjum Helena Marcinkiewicz powitała czcigodnych gości słowami św. Jana Pawła II: „Patriotyzm to

umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu…”.

Wszyscy zebrani uczestniczyli w warsztatach patriotyczno-muzycznych, które poprowadzili goście z Polski, muzycy zespołu „Ferajna z Hoovera”, którzy przybliżyli karty historii Polski poprzez piosenki żołnierskie i patriotyczne.

Pan Ambasador dziękował całej społeczności gimnazjum „za ogromną pracę włożoną w jakość nauczania, wysiłek wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o wartości i starania o podtrzymywanie tożsamości Polaków w Wilnie”.

Spotkanie zakończyło się obejrzeniem teledysku pt. „Orzeł Biały. Dzieciom

Warszawy – 1944”, nagranego przez zespół „Wilenka” i zrealizowanego dzięki wsparciu finansowemu Ambasady RP w Wilnie.