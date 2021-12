Wileńszczyzna w obiektywie – Wieluciany i Szaterniki

Co wiemy o Wielucianach i Szaternikach? Czy słyszeliście o tym, że w Wielucianach był bogaty dwór, który później zamieniono na poprawczak, a dzisiejsza kaplica to była kaplica dworska? Jeżeli tak, to zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinku programu „Wileńszczyzna w obiektywie” i razem nasz zespół będzie obalać istniejące mity o Wielucianach. Odkryjemy ślady Holokaustu, opowiemy o Armii Krajowej, a także odsłonimy dziejowe tajemnice małych Szaternik położonych przy Czarnym Trakcie. Miłego oglądania!