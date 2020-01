Wileńska Szkoła w Leszczyniakach śladami rodów Ogińskich i Tyszkiewiczów na Żmudzi i wybrzeżu Bałtyku

vdu

Uczniowie Wileńskiej Szkoły w Leszczyniakach oraz Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach w dniach 16-17 marca mieli piękną możliwość zwiedzić Żmudź i wybrzeże Bałtyku. Wspaniała wycieczka edukacyjna została zorganizowana przez Polską Macierz Szkolną na Litwie.

Przez dwa dni mieliśmy przyjemność zwiedzać wyjątkowe i zabytkowe miejsca na Litwie związane ze znanymi rodami Ogińskich i Tyszkiewiczów. Pierwszym miejscem, które zobaczyliśmy, było Muzeum Dionizego Poszki, litewskiego poety, kolekcjonera i historyka, stworzył on niestandardowe, pierwsze na Litwie, muzeum historyczne. Następnie udaliśmy się na kurhan Medvėgalis, by zobaczyć niepowtarzalną panoramę Żmudzi. Kolejnym przystankiem był Rietavas, miasto związane z rodem Ogińskich. Także zwiedziliśmy pałac zbudowany na zlecenie Michała Ogińskiego w Plungė. W Kretyndze zwiedziliśmy zabytkowy pałac Tyszkiewiczów. Po intensywnym dniu udaliśmy się do Ośrodka Wypoczynkowego „Energetikas” w Šventoji.

Drugiego dnia zwiedziliśmy Muzeum Bursztynu w Połądze, także widzieliśmy Morze Bałtyckie w zimnej porze. Kłajpeda – jedno z największych miast litewskich oraz niezamarzający port nad Bałtykiem- zauroczyła nas swą starówką z domami z muru pruskiego. Najbardziej wzruszający był ostatni punkt zwiedzania, czyli Delfinarium w Kłajpedzie, gdzie obejrzeliśmy atrakcyjne przedstawienie delfinów i fok. Wyjątkowe i zachwycające emocje towarzyszyły nam w ciągu całej wycieczki. Będziemy ją na pewno często wspominać. Nie zapomnimy też o „aptece wiedzy” D. Poszki „Po Baublio stogu – „vaistinė proto”, kuri gali pralinksminti su nuomone žmogų”.

Pragniemy podziękować dla Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” za zorganizowanie naszej wycieczki, za fantastyczną możliwość poznawania pięknych zakątków naszej ojczyzny.

Emilia Skakun i Sabina Urbanowicz, uczennice klasy 10 l Wileńskiej Szkoły w Leszczyniakach