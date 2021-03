Wileńska Mew@ połączyła dwa kontynenty, cztery kraje i polską społeczność z pięciu szkół

5 polskich szkół działających na dwóch kontynentach, w czterech krajach i w czterech różnych strefach czasowych wzięło udział w międzynarodowym projekcie MEW@ (Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa).

W sobotę 27 marca odbyło się podsumowujące spotkanie projektu MEW@. Obecni na spotkaniu goście specjalni, dyrekcja, nauczyciele koordynatorzy, rodzice oraz polska młodzież, dla której ten projekt był stworzony, nie kryli zadowolenia z tego, że mimo granic fizycznych i istniejącej pandemii, możliwości techniczne dali szansę na realizację międzynarodowego projektu i jego celów: pobudzanie zainteresowania uczniów Polonią, nawiązywanie kontaktów z uczniami polskiego pochodzenia, mieszkającymi za granicą oraz rozwijanie umiejętności słuchania i komunikacji, rozwijanie kreatywności uczniów przy użyciu różnych metod

uczenia się, poznania i technologii informacyjno-komunikacyjnych. A wszystko to było możliwe dzięki pomysłowi pani Krystyny Masalskiej, starszej nauczycielki historii Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowkiego w

Niemieżu oraz nauczycielki metodyka języka litewskiego pani Anny Mackiel oraz administratorkę grupy na Facebooku „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie” Anny Pawiłowicz-Janczys.

Pani Krystyna w listopadzie ubiegłego roku zaprosiła do realizacji tego projektu Polską Szkołę im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chicago (USA), koordynator Elżbieta Berkowicz, Polską Szkołę Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham z Wielkiej Brytanii – koordynator Monika Bernat i Oliwia Król, Szkołę Podstawową im. A. Wodziczki w Rogalinku, koordynator Stefan Wieczorek i Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, koordynator Ilona Masiewicz.

12 grudnia miało miejsce pierwsze robocze spotkanie koordynatorów. Pani Krystyna przedstawiła pomysł, regulamin projektu oraz omówiono się na pierwsze spotkanie z młodzieżą, które odbyło się za tydzień – 19 grudnia. Podczas pierwszego spotkania czuć było tremę i nieśmiałość, ale już podczas następnych wirtualnych spotkań, które miały miejsce 16 stycznia i 27 lutego b.r. młodzież była bardziej odważna i pewna siebie, a niektórzy już po pierwszym spotkaniu nawiązali kontakt za pomocą sieci socjalnych, gdzie dotychczas śledzą profile rówieśników oraz prowadzą towarzyskie rozmowy na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Tematyka spotkań była różna, ale mianowicie dotyczyła pielęgnowanych tradycji w rodzinach polskich, tradycyjnych wypieków kulinarnych oraz historii i tym czym żyje obecnie rodzinna miejscowość.

Na ostatnim spotkaniu, które było zwieńczeniem projektu nie obeszło się bez specjalnych gości, a mianowicie prawdziwej góralki z Chicago, 35-ej Królowej Związku Podhalan w Północnej Ameryce pani Kamili Wilczek,

która zaprezentowała tradycje górali polskich, zapoznała z gwarą góralską, śpiewem i ludowymi strojami górali. Obecny na spotkaniu Tomasz Jamróz-Piłsudski, praprawnuk brata Józefa Piłsudskiego opowiedział o sobie, o

tym, czym się zajmuje oraz zaprosił szkoły do współpracy. Natomiast uczniowie ze szkoły z Chicago i Nottingham opowiedzieli o swoich zainteresowaniach w dziedzinie sportu, instrumentów muzycznych, tańców, malarstwa, nie zabrakło również prezentacji o ulubionych zwierzakach, harcerstwie, a nawet o pracy nad tworzeniem nowego języka na podstawie korzeni trikonsonantalnych.

Młodzież nie raz podkreśliła, że tęsknią za swoimi pasjami, które z powodu pandemii nie mogą rozwijać na spotkaniach na żywo. Uczennice ze szkoły w Rogalinku przybliżyły wszystkim zebranym ciekawostki z języka

polskiego: o gwarze poznańskiej, łamańcach językowych, zwrotach grzecznościowych. A co najważniejsze, że podczas każdego spotkania cieszyły nasze ucho piękną polszczyzną. Uczniowie z Gimnazjum w Bujwidzach przedstawili prezentację o wileńskich palmach. Tak się zbiegło, że w wigilię Niedzieli Palmowej prezentacja była bardzo na czasie, a tradycje wyplatania palm za pomocą podanej szczegółowej informacji ich wykonania powędrowały w świat. Kto wie, być może to będzie inspiracją dla uczestników konferencji na wykonanie takiej palmy własnoręcznie? Podczas konferencji nie zabrakło również pięknego śpiewu uczennicy z Gimnazjum w Niemieżu, wykonania piosenki „Walc wileński”, przeplataną zdjęciami Wilna.

Na koniec wiele słów gratulacji, podziękowań oraz życzeń, aby projekt był kontynuowany w następnym roku szkolnym. Nie zabrakło słów ze strony dyrekcji szkół, którzy z zachwytem i podziwem obserwowali wydarzenie, podsumowujące projekt. Padło również wiele pięknych słów z ust rodziców, którzy również nie mniej się cieszyli z wyników projektu oraz z sentymentem do stron polskich, mowy polskiej, która brzmi w każdym kraju trochę inaczej, ale to nie zmienia faktu, że wszystko co polskie jest bliskie sercu każdego Polaka.

Czas spotkania dobiegł końca i koordynator projektu Krystyna Masalska podsumowując spotkanie podkreśliła, że jesteśmy gotowi na kontynuację projektu, który mimo pandemii był możliwy do zrealizowania, bo potrzebował trochę natchnienia, zaangażowania, czasu, a w szczególności czasu dla tych, którzy mimo wolnej soboty chętnie dołączali i brali czynny udział w spotkaniach.

Partnerem projektu była grupa na Facebooku „Polska Szkoła Wirtualna na Litwie”, która dla wszystkich uczestników projektu ufundowała pamiątki i które już wkrótce dotrą do szkół.

A tak na marginesie dodam, że pokonaliśmy odległość geograficzną i czas: Chicago – 10:00, Nottingham – 15:00, Rogalinek – 16:00 i rejon wileński – 17:00. Odległość, która nas łączy – tu i teraz. Projekt Mew@, który dał poczucie bliskości – Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa.