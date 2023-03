Wieczorek poetycki „Niektórzy lubią poezję…” w JPII

Niektórzy lubią poezję

Niektórzy –

czyli nie wszyscy.

Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość.

Nie licząc szkół, gdzie się musi,

i samych poetów,

będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.

Lubią –

ale lubi się także rosół z makaronem,

lubi się komplementy i kolor niebieski,

lubi się stary szalik,

lubi się stawiać na swoim,

lubi się głaskać psa.

Poezję –

tylko co to takiego poezja.

Niejedna chwiejna odpowiedź

na to pytanie już padła.

A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego

jak zbawiennej poręczy.

Tym właśnie wierszem autorstwa Wisławy Szymborskiej rozpoczął się wieczorek poetycki z okazji setnej rocznicy urodzin wielkiej polskiej poetki i noblistki, który został zorganizowany z inicjatywy Samorządu uczniowskiego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

24 lutego, 2023 r. w sali kinowej na poetycką ucztę duchową w gimnazjum zawitała Pani Doktor Marzena Mackoit- Sinkevičienė, która, oprócz tego, że ma doktorat z fizyki, pisze też wiersze i jest dowodem na to, że nie powinny istnieć wymówki, dlaczego ktoś nie ciekawi się poezją. Podczas interesującej dyskusji Pani Marzena opowiadała o tym, jak powstają wiersze, na jakie tematy tworzy, co dla jej jest ważne, dzieliła się doświadczeniem i spostrzeżeniami z życia symbiozy fizyki i poezji. Przedstawiła też kilka wierszy o tematyce wojennej, egzystencjalizmie, uczuciach i wszechświecie.

Tego wieczoru przybyli także absolwenci gimnazjum, którzy chętnie się dołączyli do deklamowania wierszy, przedstawienia własnej twórczości oraz warsztatów tworzenia poezji na bieżąco. Nauczyciele, uczniowie i goście – miłośnicy poezji, razem spędzili wieczór pełen wrażeń i otwartości na rzeczy dzisiaj często wręcz zapominane. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przerośnie w piękną tradycję naszego gimnazjum, łączące pokolenia zamiłowaniem do twórczości.

Refleksje uczestników:

„Wspaniały wieczór pełen pozytywnych, utalentowanych i bardzo kreatywnych ludzi. Nie było to tylko monotonne czytanie i deklamowanie wierszy, ale też szansa na dzielenie się swoimi emocjami, opiniami, rozważaniami na ich temat. Niezmiernie miło było na własne oczy zobaczyć, że młodzież szkolna postrzega poezję jako sposób na dogłębne odkrywanie siebie i świata poprzez tworzenie własnej twórczości, jak i interesowanie się polską poezją. Zarówno wiersze znanych poetów, jak i uczestników spotkania zmusiły do refleksji nad pewnymi tematami, takimi jak np. przyjaźń, wojna, miłość, czy też inne. Wisienką na torcie było poznanie wileńskiej poetki i wysłuchanie jej własnych doświadczeniach jako poetki, fizyka i po prostu człowieka” – Joasia.

„Piątkowy wieczór poetycki był okazją na wysłuchanie lub odkrycie poezji zarówno autorów sławy światowej, jak i uczniów naszego gimnazjum. W trakcie spotkania zawiązała się także dyskusja na temat strategii szkół w kształceniu zamiłowania młodzieży do literatury. Wiersze czytali uczniowie, absolwenci, nauczyciele i gość specjalny Marzena Mackoit, każdy prezentował własne interpretacje wygłoszonych utworów. Swojską atmosferę spotkania tworzyły rozstawione świecie, kawa, herbata i wolna jazzowa muzyka” – Hubert.