„Wesołe spotkanie” w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie

vdu

Wesoło i kolorowo było w sobotę w Syrokomlówce. Przyszli pierwszoklasiści i kandydaci do zerówki wraz z rodzicami odwiedzili naszą odnowioną szkołę. Wszystkich gości bardzo serdecznie powitała Pani Dyrektor Helena Marcinkiewicz, która zaprezentowała zgromadzonym bogatą ofertę edukacyjną placówki. Istotną zaletą jest realizowanie wszystkich stopni edukacji pod jednym dachem, nauczanie od 1 do 12 klasy. Rodzice dowiedzieli się, że Gimnazjum im.Wł.Syrokomli to szkoła przyjazna dziecku, dbająca przede wszystkim o rozwój i bezpieczeństwo uczniów. Realizując koncepcję wychowania humanistycznego poprzez sztukę, wielką wagę przywiązuje się tu do uwrażliwienia dziecka na sztukę i kultywowania tradycyjnych wartości. W gimnazjum dzieci uczą się w nowoczesnych wyposażonych w projektory salach, są też tablice interaktywne, dziennik elektroniczny. Nasze zaplecze sportowe – dwie odnowione sale gimnastyczne, profesjonalne boisko sportowe, plac zabaw sprzyjają rozwojowi fizycznemu naszych uczniów. Szkoła oferuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, by każde dziecko znalazło coś interesującego i mogło po lekcjach rozwijać swoje zdolności: czy to będzie kółko krajoznawcze, sportowe, origami czy zajęcia z robotyki. Szczególnie rodzice cenią codziennie czynną do godziny 18:00 nieodpłatną świetlicę. Serdeczna atmosfera panująca wśród społeczności szkolnej jest umacniana przez liczne spotkania integrujące, akcje dobroczynne, coroczny festyn rodzinny.

W zaczarowany świat muzycznej bajki przybyłych wprowadziły dzieci ze szkolnego teatrzyku prowadzonego przez p. Bożenę Sosnowską. Widzowie mogli też podziwiać wyczyny szkolnych sportowców z klubu karate Kyokushin, zachwycić się rytmicznym tańcem tancerzy ze studium tanecznego Tomasa Petreikisa i wspólnie śpiewać z polskim zespołem ludowym pieśni i tańca Wilenka. Wszystkiego, co zostało zaprezentowane, dzieci nauczyły się w szkole.

Po zakończeniu programu artystycznego maluchów zaprosił na zabawę wesoły Zając Zygmunt z Teatru pod Orzełkiem z Białegostoku. Rodzice przyszłych uczniów klas pierwszych i zerówki zostali zaproszeni na spotkania informacyjne dotyczące zapisu do gimazjum. Zainteresowani mogli skorzystać z konsultacji pani psycholog i logopedy, które opowiedziały o swojej pracy i udzieliły cennych wskazówek rodzicom przyszłym uczniom. Następnie goście odbyli wycieczkę po szkole. Odwiedzili pracownie, które już jesienią spotkają nowych gospodarzy. Mieli możliwość poznać Panie przyszłych klas 1 – Krystynę Chwojnicką, Łucję Godwod, Alinę Łaksztauskiene i Panie pracujące w zerówkach. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do szkolnej stołówki. Uśmiechnięci goście opuszczali szkołę obdarowani atrakcyjnymi upominkami.

Gratulujemy rodzicom świadomego wyboru szkoły, w której dziecko będzie miało możliwość pobierania edukacji w języku ojczystym, w tym języku, którym mówi od urodzenia. To zapewni dzieciom najbardziej udany start umożliwiający wszechstronny, harmonijny rozwój. Czasem sentyment prowadzi nas w progi placówki, którą niegdyś sami ukończyliśmy. Jakże istotne jest wiedzieć, że szkoła z tradycjami, w której się uczyliśmy przed laty, a jeszcze wcześniej – nasi rodzice, jest dziś wspaniałym wyborem dla naszych dzieci, że jest to obecnie przyjazna dziecku i sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi placówka na najwyższym poziomie! Lepiej jest raz zobaczyć niż kilka razy usłyszeć. Wszyscy przybyli mieli świetną okazję przekonać się osobiście jak nowoczesną placówką jest dziś Gimnazjum im. Wł.Syrokomli!

Serdecznie zapraszamy!!!

UWAGA! Zapisy do Gimnazjum im.Wł. Syrokomli trwają od 1 do 31 marca. Gimnazjum przyjmuje dzieci z całego miasta bez uwzględnienia adresu zamieszkania.

Do zobaczenia we wrześniu!