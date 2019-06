Warsztaty z florystyki w Syrokomlówce

vdu

Takie skromne i delikatne. Niby pospolite a takie wyjątkowe.. polne kwiatki.. chabry, maki, ostróżki, krwawniki.. cuda natury.

Dzieciom gimnazjum im. Władysława Syrokomli bawiąc się w artystę – florystę przydał się przede wszystkim ogromny zapas fantazji i kreatywności, które wykorzystali na zajęciach florystycznych z Marią Oleńską na obozie letnim.

Zanim stworzymy piękne kompozycje z wykorzystaniem tego, co daje nam latem natura, sprawdźmy, czy mamy naczynia, które potrzebne będą do ich stworzenia. Nasze naczynia to są zwyczajne słoiki, które zostały ciekawym i wyjątkowo łatwym sposobem udekorowane, owinięte zwykłym sznurkiem. Każdy dał sobie szansę na poruszenie wyobraźni, samodzielnie wykonał dekoracje, według własnego uznania.

Zabierając się do układania kwiatów, pamiętajmy, że należy każdą łodygę kwiatu oczyścić z liści, dzięki czemu powierzchnia łodygi do wchłaniania wody będzie większa i kompozycje wytrzymają dłużej. Do stworzenia kompozycji z wykorzystaniem letnich skarbów natury nie potrzeba żadnych specjalnych instrukcji. To, co najważniejsze, to odrobina chęci, kreatywności i oczywiście główni bohaterowie, czyli maki, chabry, słoneczniki i wszelkiego rodzaju zioła, z pokrzywą i rumiankiem włącznie.

Lato to czas polnych kwiatów, którymi mienią się łąki, pola i przydroża. Zachęcamy, żeby wybrać się w jakieś kwitnące miejsce i zrobić letni bukiet.

