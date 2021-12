Upamiętnienie wprowadzenie stanu wojennego w Polsce w Gimnazjum im. Szymona Konarskiego

W tym roku przypada czterdziesta rocznica wprowadzenia w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego w Polsce. Podjęliśmy decyzję, że Gimnazjum im.. Szymona Konarskiego również ma przystąpić do akcji „Światło Wolności” i zapalenia 13 grudnia w oknie świec. Niestety wieczorem, szczególnie w obecnej sytuacji, w

szkole jest dość pusto, postanowiliśmy więc to zrobić z rana wraz z początkiem lekcji. Przy zniczach, przy wyłączonym świetle nauczyciele przypomnieli uczniom o faktach historycznych sprzed 40 lat, o tym jak jest ważne, by pamiętać o tych wydarzeniach i dlaczego nie możemy dopuścić do ponownego zagrożenia utraty wolności.

Zapalenie Światła Wolności nawiązuje do sprzeciwu wobec władz PRL, jakim się wykazali nie tylko Polacy, ale też mieszkańcy ówczesnych wolnych od komunizmu krajów. Do podobnego gestu w odezwie do narodu wzywał wtedy Amerykanów prezydent Ronald Reagan, św. Jan Paweł II nakazał również, by także w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie pojawiło się symboliczne światełko.

