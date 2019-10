Udział uczniów i nauczycieli Progimnazjum i Gimnazjum Im. Jana Pawła II w Wilnie w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

vdu

W dniach 9-11 października 2019 r. uczniowie Progimnazjum i Gimnazjum im. Jana Pawła II uczestniczyli w XIX Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa Ojca Świętego „Wstańcie, chodźmy!“. Spotkanie było nawiązaniem do 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 100. rocznicy urodzin Papieża – Polaka. W spotkaniu brało udział około 250 szkół z Polski i z zagranicy. 10 tysięcy osób oraz ponad 200 pocztów sztandarowych zgromadziło się na Mszy Świętej na Jasnej Górze, wśród których powiewały sztandary Szkół im. Jana Pawła II z Wilna. Uczniowie zwiedzili Jasną Górę oraz Częstochowę. Pełni wrażeń, obdarzeni łaską Matki Bożej Częstochowskiej, powrócili do rodzinnego domu.