Uczniowie z Progimnazjum JP2 na koloniach w Łomży

Przed tygodniem zabrzmiał ostatni dzwonek, a na horyzoncie dwa miesiące wymarzonych wakacji. ,,Nic tak nie rozwija inteligencji jak podróżowanie” (E.Zola). Swoje zasłużone wakacje uczniowie z Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie wraz z opiekunami rozpoczęli wycieczką do Polski. 28 czerwca bieżącego roku 30 osobowa grupa wyruszyła na kolonie do Łomży pt. ,,Lato z Polską”.Nie minęło tygodnia, a dzieciaki mają prawdziwą frajdę, bo co może być przyjemniejsze niż zwiedzanie zabytków, odrobina sportu czy zabaw plenerowych, integracji z przyjaciółmi, kina, owocowych lodów lub pływalni, a wszystko w gronie miłych i sympatycznych osób w iście upalnej atmosferze błogiego lata.

