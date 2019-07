Uczniowie z Jałówki w Milówce

vdu

Milówka to małe miasteczko położone w górach Beskidu nad rzeką Sołą. Właśnie tu urodzili się bracia Golcowie, którzy założyli grupę „Golec uOrkiestra”. Radosną wiadomością dla Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce było otrzymanie po raz drugi zaproszenia na obóz edukacyjno-krajoznawczy dla 20- osobowej grupy do Milówki w dniach od 1 do 11 lipca.

Po przyjeździe zamieszkaliśmy w hotelu „Tycjan”. Pierwsze dni mieliśmy wycieczki w góry. Zdobywaliśmy szczyty gór pieszo i z pomocą kolejki linowej. Także mieliśmy możliwość skorzystać z kąpieli i atrakcji wodnych w trzech aquaparkach, w tym we słynnych Chochołowskich Termach. Kilka godzin spędziliśmy też na Słowacji.

Niezapomnianym wydarzeniem były „Dni Milówki 2019”, które odbyły się w dniach 6-7 lipca, a szczególnie wieczorne koncerty z udziałem grup „Myslovitz” i „Golec uOrkiestra”.

W programie mieliśmy też rejs statkiem po Jeziorze Żywieckim, wycieczkę do Muzeum Browaru Żywieckiego i spotkanie z przedstawicielami Powiatu Żywieckiego. Wolne chwile spędzaliśmy na stadionie, grając w siatkówkę.

Wracając do domu, zwiedziliśmy Jasną Górę. Tu pomodliliśmy się w intencjach własnych i całego gimnazjum, zwiedziliśmy klasztor (w tym klasztorną imponującą bibliotekę) i zostaliśmy poczęstowani pysznymi ciastami.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej panu Grzegorzowi Janikowi i panu Kazimierzowi Matusznemu, Stowarzyszeniu „SILESIA 2050” oraz naszemu opiekunowi, panu Gabrielowi Cyrulikowi.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim naszym Rodakom z Macierzy za możliwość pięknego i treściwego spędzenia wakacji.

Dziękujemy za wiadomość i czekamy na kolejne!

Zostań reporterem Radaru Wileńskiego!

Redakcja zw.ltnie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Czytelników.