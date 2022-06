Uczniowie z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli na wycieczce w Warszawie

W dniach 26-29 maja br. 45 uczniów z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli wyjechało na wycieczkę do stolicy Polski – Warszawy. Wyjazd został zorganizowany przez biuro Let’s Do It, którego właścicielką jest Marta Kozłowska.