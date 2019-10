Uczniowie „Mickiewiczówki” we Wrocławiu

vdu

Pod koniec października br. młodzież z Liceum im. A. Mickiewicza wyjazdem do Wrocławia podsumowała kolejny projekt „Dlaczego we Wrocławiu zamieszkały krasnale?” Projekt jest współfinansowany ze środków Ambasady RP w Wilnie i składa się z kilku oddzielnych etapów połączonych wspólnym celem. Jednym z nich była wycieczka do Wrocławia.

Zwiedzanie wielowiekowego miasta uczniowie rozpoczęli od Hali Stulecia – ogromnego modernistycznego obiektu wpisanego na listę UNESCO oraz Pawilonu Czterech Kopuł. Młodzież miała okazję przejść się Pergolą , zachwycając się nie tylko pomysłem architekta, ale i pięknem jesiennego pejzażu.Nader atrakcyjną niespodzianką stała się dla uczniów przejażdżka kolejką gondolową nad Odrą, skąd mieli możliwość podziwiać kampus Politechniki Wrocławskiej, Dom na Wodzie i Most Grunwaldzki.

Następnego dnia uczniowie zwiedzili Panoramę Racławicką, gdzie mieli okazję zapoznać się nie tylko z historią powstania tego cudownego dzieła sztuki, ale i dokładnie przeanalizować przebiegbitwy pod Racławicami. Po zwiedzeniu panoramy pełna wrażeń młodzież wyruszyła do Ostrowa Tomskiego, przespacerowała się malowniczą trasą promenady staromiejskiej, zwiedziła Stare Miasto i weszła do Krainy Krasnali. Wędrując ulicami Wrocławia, uczniowie mieli za zadanie odnalezienie krasnali, co nie było łatwe, gdyż figurki słynnych skrzatów są nieduże . Po południu odbyło się zwiedzanie zamku Książ. Zamek ten jest jednym z najpiękniej położonych zamków w Europie. Ta majestatyczna budowla wywarła niezapomniane wrażenie swoją monumentalnością, zróżnicowaniem architektury oraz malowniczym położeniem w samym sercu Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Trzeciego dnia uczniowie zwiedzili Łódź. Wraz z przewodnikiem odbyli spacer reprezentacyjną ulicą Piotrkowską . Główny deptak Łodzi jest ozdobiony rzeźbami plenerowymi z brązu, które przedstawiają zasłużone dla miasta osoby. Dla podkreślenia związku Łodzi z dziejami polskiego kina oraz filmu tu też powstała wzorowana na hollywoodzkiej Łódzka Aleja Gwiazd, gdzie swoje mosiężne gwiazdy mają między innymi wybitni reżyserzy, tacy jak Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Roman Polański, Agnieszka Holland oraz zasłużeni aktorzy, między innymi Pola Negri, Krystyna Janda, Gustaw Holoubek, Janusz Gajos, Daniel Olbrychski i wielu innych zasłużonych dla kultury polskiej osobistości.

Do Wilna młodzież wróciła pełna wrażeń.