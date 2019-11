Uczniowie „Lelewela” w Litexpo

vdu

23 listopada w Centrum Wystawienniczym Litexpo w Wilnie odbyła się wystawa ,,Szkoła 2019“, której tematem było ,,Uczmy się razem“. Po raz piąty na wystawie działało aż dziewięć Laboratoriów Odkryć, które każdego roku proponują nowe twórcze zajęcia badawcze.

Uczniowie klasy IIIA Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie wraz z nauczycielką chemii Jevgeniją Skilond wzięli udział w warsztatach edukacyjnych i zaprosili dzieci do ,,Bajkowego laboratorium wiedzy”.

Wspólnie z nauczycielką przygotowaliśmy pokaz eksperymentów chemicznych i zaprosiliśmy młodszych widzów do bajkowego świata małych naukowców. Wcieliliśmy się w rolę nie tylko naukowych ekspertów, ale również postaci ze świata bajek.

Na początku przeprowadziliśmy rytuał. Potrzebowaliśmy śmiałka, który trochę „podzieli się swoją krwią”, dzięki temu uczestnicy warsztatów mogli zajrzeć do Królestwa Alchemii oraz odkryć tajniki nauki.

Dzieciaki jako miłośnicy i znawcy bajek musiały odgadnąć zagadkę dotyczącą bohatera bajki i dopiero wtedy na scenie pojawiały się czarujące postacie bajkowe, a mianowicie Kopciuszek, Shrek i Aladyn, zachęcając młodszych kolegów i koleżanki do różnych sztuczek chemicznych.

Uczniowie za pomocą naturalnych wskaźników pomogli Kopciuszkowi rozróżnić, w jakich próbówkach zła macocha zostawiła dla niej roztwór zasadowy, neutralny i kwasowy, dzięki czemu Kopciuszek mógł wyruszyć na bal.

Z pomocy uczniów skorzystała też żona Shreka-Fiona, która miała już dosyć złych nawyków higienicznych męża. Jego oddech powodował omdlenia ptaków i wiewiórek żyjących w okolicy. Dzieci przygotowały dla niego ogromne ilości pasty do zębów.

W celu wyswobodzenia pięknej księżniczki Dżasminy z rąk złego czarownika Dżafara uczniowie pomogli dla Aladyna sporządzić cudowną lampę, uwolnili z niej spełniającego życzenia Dżina, który zamienił Aladyna w księcia oraz spełnił ich marzenia.

Oprócz tego wspólnie rysowaliśmy na mleku. Otrzymaliśmy piękne rysunki, a każde dziecko patrząc na nie musiało wymyślić bajkę.

Uwieńczeniem naszej imprezy był ogromny wulkan fajerwerków oraz nagrody. Uczniowie otrzymali dyplomy ,,Młodego chemika”, jak też słodkie niespodzianki.

Warsztaty o charakterze naukowym i poznawczym wszystkim się spodobały i wywołały ciepłe emocje. Dzieci były zauroczone. Mamy nadzieję, że nasze ,,Bajkowe laboratorium wiedzy” zachęci wszystkich do przeprowadzania doświadczeń wraz z dziećmi i stanie się przykładem, jak w ciekawy sposób zdobywać nowe wiadomości.

Karolina Łuczkowskaja