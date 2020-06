Dzieci wraz z rodzicami stworzyły oryginalne życzenia urodzinowe dla swojej wychowawczyni, Pani Łucji Gornatkiewicz.

„W dniu Pani urodzin 1A (już prawie 2A )składa najserdeczniejsze życzenia!

Wszystkiego co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy.

Codziennie nowych wrażeń, sukcesów i szczęśliwych chwil trwających całą wieczność!

Oraz tradycyjnych 100 lat w zdrowiu i otoczeniu wiernych przyjaciół!

Mocno ściskamy!”

Za montaż dziękujemy rodzinie Woronieckich.